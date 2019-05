KAKO ĆERKI DA OBJASNIM DA ĆE NJEN TATA UMRETI?! Životna drama bivšeg reprezentativca Holandije: Boluje od NEIZLEČIVE bolesti, prikovan je za krevet, ne može da govori i dani su mu odbrojani

Riksen je karijeru započeo u Fortuni, 1997. godine je prešao u AZ Alkmar, da bi tri godine kasnije obukao dres Rendžersa u kom se i proslavio. Šest godina je sa velikim uspehom nastupao za slavni klub iz Škotske. 2006. je prešao u Zenit, a nakon toga se vratio u Fortun. Završio je karijeru 2013. godine kada mu je dijagnostifikovana ova neizlečiva bolest.

foto: Profimedia

Kada su ustanovili da boluje od ALS-a, lekari su saopštili Riksenu da mu je ostalo samo 18 meseci života. Međutim, on se nije predavao. Šest godina vodi žestoku borbu sa opakom bolešću, pokušava da živi normalno, koliko god je to moguće u takvoj situacije, a njegovo stanje se pogoršava iz dana u dan.

Njegovi moždani neuroni umiru svakodnevno i već duže vreme je prikovan za kolica. 10 sati dnevno nosi masku za kisenik jer ne može da diše.

foto: Profimedia

"Lekari su mi savetovali da počnem da koristim masku pre mesec dana. U poslednje vreme se osćam umorno, čak i nakon spavanja. Kad se probudim imam glavobolje", otkrio je Riksen za škotske medije.

Njegova najveća inspiracija je ćerkica Izabela (6). Njegova kuća nalazi se u blizini Valensije, on je očajnički želeo da tu boravi, ali zbog njegovog stanja to je neizvodljivo. U bolnici je i tu će verovatno ostati do kraja života...

Supruga Veronika je 24 sata brinula o njemu u kući, hranila ga, oblačila, kupala... Ali ona više ne može da mu pruži neophodnu pomoć.

foto: Profimedia

Veronika je iz Rusije, venčali su se dok je Fernando igrao za Zenit. Njima najteže pada što ćerkici ne mogu da objasne šta se dogodilo tati.

"Ona još uvek pita kada se tata vraća kući i to mi je najbolnije. Ne smem da joj kažem šta se događa jer ne znam kako bi to podnela. Ona razume da tata ne može da govori, da hoda, ali mislim da ne shvata da će uskoro umreti", očajna je Veronika.

foto: Profimedia

Riksen je ogorčen zbog svega što mu se dešava.

"Ljut sam zbog bolesti. Ljut sam što zavisim od drugih. Ne mogu ništa sam. Frustriran sam", kaže proslavljeni fudbaler.

Riksen je sa Rendžersima osvojo sedam trofeja, a sa Zenitom četiri. Za Holandiju je odigrao 12 utakmica, bilo bi ih puno više da se 2003. godine posle meča sa Belorusijom nije žestoko napio u jednom striptiz klubu.

ŠTA JE ALS? Amiotrofička lateralna skleroza je bolest centralnog nervnog sistema kod koje dolazi do propadanja gornjeg i donjeg motornog neurona i tako dolazi do slabljenja prenosa signala iz mozga do mišića, a kasnije dolazi i do potpunog prekida prenosa ovih signala. Dolazi do propadanja mišića koji atrofiraju (smanjuju se), oslabe i dolazi do pojave fascikulacija (osećaja igranja mišića ispod kože). Uzrok ALS-a je nepoznat. U 90% slučajeva nastaje sporadično, dok se oko 10% javlja kao nasledni oblik. U 20% slučajeva naslednih oblika, nađena je promena u enzimu jednog odredjenog gena. Kod sporadičnih slučajeva smatra se da bi uzrok mogao biti u pojačanoj aktivnosti glutamata koji služi u prenošenju impulsa u nervnom sistemu. Kod bolesnika sa ALS-om nalazi se previše glutamata što može uzrokovati smrt nervnih ćelija.U istraživanju su i drugi mogući uzročnici kao što su virusi. Statistički podaci pokazuju da je bolest češća kod muškaraca i najčešće se javlja između 40. te i 70. te godine života, mada se može javiti u svakom životnom dobu. Poznata nam je svima od kako su poznati počeli sa "Ledenim izazovom" ("Ice bucket chalenge") koji je prevashodno bio namenjen kao humanitarna akcija upravo za ovu vrstu bolesti.

Kurir sport/ The Scottish Sun

