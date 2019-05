HEROJ PARTIZANA BOJAN OSTOJIĆ ZA KURIR: Želim još da igram za crno-bele, bez obzira na ostale ponude! Došao sam na proslavu Kupa, nisam mogao da ih odbijem!

Međutim, u razgovoru za Kurir popularni ‘’Ostoja’’ želeo je prvenstveno da naglasi kako ova pobeda nije samo njegova.

‘’Ovaj trofej nije samo moj već celog tima. Svi smo ga podjednako zalužili, a ovog puta sam ja postigao gol, mogao je da bude i bilo ko drugi, stvarno nije bitno. Bitno je da je Kup ostao u našim rukama, ‘’ rekao je uvek skromni Ostojić koji je odmah zatim prokomentarisao I priče o produženju ugovora sa Partizanom.

‘’Još nije ništa definitivno, tek sledeće nedelje će biti poznato ostajem li u Partizanu. Moja iskrena želja je da nastavim saradnju sa crno-belima, kako zbog karijere, tako i zbog svoje porodice koja je ovde u Beogradu i koja mi je uvek na prvom mestu. Svakom fudbaleru u Srbiji želja je da zaigra u dva najveća kluba u Superligi, ja sam eto tek u poznim igračkim godinama dobio priliku i želeo bih da to još traje. Čuo sam da je šef (Savo Milošević) tražio da mi se ugovor produži na još godinu dana, ali videćemo šta će biti. Uprava kluba o tome odlučuje, ali verujem da će doneti odluku koja će biti na obostranu korist i za dobrobit Partizana, kao I do sada. ’’

foto: Starsport

Uz dubok uzdah prokomentarisao je I period u Humskoj koji je srećom iza njega I koga se nerado seća.

‘’ Da, želeo bih taj deo nastupanja za Partizan da ostavim iza sebe. Nije mi bilo jasno zašto nisam bio ni u protokolu, ali ja sam takav da ne želim da idem od vrata do vrata i raspitujem se šta se događa. Moj način priče je samo rad. Ja sam profesionalac i ako su mi rekli da ne igram, okej, ne igram, nisam se bunio, ali nije mi ni malo prijalo. Ako mi kažu radi individualno, ja sam radio individualno, ako mi kažu popenji se uz zgradu ja bih to i uradio, jer kao što sam već rekao ja sam profesionalac i priče van terena me ne zanimaju. A onda se sve pormenilo. Onda je došao Savo, dao mi priliku i nadam se da sam mu se odužio na pravi način.’’

Na ovo nije mogla da se ne nadoveže I priča o menadžerima. Naime, Bojan je jedan od retkih u Srbiji koji tokom čitave karijere nije imao niti jednog menadžera I svojim primerom je dokazao kako je itekako moguće da se odlična karijera kroji I bez takozvanih posrednika.

‘’ Što se toga tiče, ja sam za razliku od ostalih krenuo od nule, ili bolje rečeno iz minusa. Meni su moje igre bile moja preporuka, a nastup u finalu Kupa sa Čukaričkim kada smo na JNA savladali Partizan direktno me je preporučio upravi iz Humske. Iskreno, tokom karijere sam imao sam više ponuda za menadžera, ali nisam to želeo da prihvatim i nisam se pokajao.’’

foto: Partizan.rs

Na kratko, ‘’Ostoja’’ se prisetio I svojih prvih fudbalskih koraka koje je napravio u nekada fudbalskom gignatu iz Sevojna koji danas nastupa u nižoj ligi.

‘’ Žao mi je što jedan tako veliki klub kao što je FK Sevojno više nije ono što je nekada bio. Taj klub, baš kao I Sloboda iz Užica, pravili su sjajne fudbalere. Sevojno je, setimo se, izbacilo Zvezdu u polufinalu Kupa i igralo sa Partizanom u finalu. Nekada je to bio veliki klub I nadam se da će se ponovo vratiti na staze stare slave. Što se tiče moje generacije i igrača koji su tada igrali sa mnom, ne znam da li se osim Damira Kahrimana još neko danas profesionalno bave fudbalom. To je baš šteta jer je bilo puno talentovanih igrača koji su mogli da naprave sjajne karijere. I sve to dosta je uticalo i na današnje klince koji se teško odlučuju da se bave fudbale, prosto više to nije kao nekada,’’ rekao je Bojan sa setom u glasu verujući u neko bolje sutra.

foto: Dado Đilas

Priča nas je odvela do samih početaka, ali zaboravili smo ono najbolje i ono što je sada svakako najaktuelnije – finale Kupa.

Stameni štoper je sada, dva dana posle osvajanja Kupa, onako hladne glave prokomentarisao šta se sve izdešavalo posle utakmice I kako su ga saigrači I Miloš Vazura vratili na splav.

‘’ Neki portali su preneli kako nisam bio na proslavi. To je samo delimično tačno. Ja sam po završetku utakmice otišao pravo kući kako bih trofej proslavio sa svojom suprugom i ćerkicom, ali onda sam se negde oko tri sata posle ponoći ipak vratio u grad. Zvali su me skoro svi saigrači I direktor Vazura skoro celo veče, pa nisam imao srca da ih odbijem i morao sam da dođem. Nisam se puno zadržao jer ja sam takav da ne volim puno izlaske i splavove. Nekako više volim da provodim vreme sa svojom porodicom, jer ćerkica je još mala I to mi trenutno najviše prija I opušta, ‘’ rekao je on i kratko prokomentarisao kakav je osećaj kada se nađeš u žiži javnosti I kada si trenutno jedan od najpopularnijih fudbalera u Superligi.

‘’ Svi su me zvali i čestitali, bukvalno imam uisak da su mi bar po poruku poslali svi koji me znaju. Ne stižem svima da odgovorim u stvarno mi je žao, ali ovom prilikom bih im se svima zahvalio. Ja stvarno ne znam kako je onima što su veoma popularni i pozanti, kako se oni bore sa ovim, jer meni ovo ni malo ne prija, ne znam da se izborim sa ovim, ‘’ ispričao je uz osmeh ovaj 35 – godišnji fudbaler koji je imao priliku da igra zajedno sa Sašom Ilićem njegovu oproštajnu utakmicu I još na to da ga golom isprati u penziju.

‘’ Mogu da kažem samo da je jedan Saša Ilić. On je veliki ne samo igrač, već i čovek. Izgradio je poštovanje od svih, ne samo u klubu, već i Crvenoj zvezdi i ostalim klubovima Superlige, a to mogu samo najveći. Čast mi je što sam imao priliku da igram sa jednom takvom legendom. ‘’

foto: Starsport©

Kada smo već kod finala Kupa, pretpostavljam da ti je ovaj gol najdraži u dosadašnjoj karijeri?

‘’ Verovao ili ne, nije. Ovaj mi je veoma drag pošto je protiv Zvezde i to u finalu Kupa, ali ipak najdraži mi je bio onaj u Novom Sadu protiv Vojvodine kada sam pogodio u nadokandi vremena. Taj gol sam posvetio svojoj supruzi koja mi je samo par dana pre toga na svet donela predivnu ćerkicu, to je stvar koja se nikada ne zaboravlja. ‘’

I za kraj, ako bi mogao da prokomentarišeš navijanje Grobara na poslenjoj utakmci I kako ti vidiš sve ove podele na tribinama.

‘’ Žao mi je što nije bilo više navijača Partizana na stadionu, ali i ovi što su došli napravili su spektakularnu atmosferu. Nekako mi se ne sviđaju ove podele na tribini jer kada se setim kako je to nekada bilo na utakmicama za titulu, na primer protiv Mladosti iz Lučana Ili protiv Radničkog iz Niša, to je bilo nezaboravno. Opet, posle dugo vremena navijači Partizana su sada u finalu Kupa napravili sjajnu atmosferu I želeo bih ovom prilikom da im se zahvalim za podršku koju su nam pružili I zato što su bili uz nas kada je to bilo najpotrebnije, ‘’ rekao je Bojan Ostojić kome će narednih nekoliko dana biti ključni za dalju karijeru.

foto: Starsport©

Kao što je i sam više puta u ovom razgovoru za Kurir naglasio, popularni ‘’Ostoja’’ ima želju da, bez obzira na ponude drugih klubova, karijeru nastavi u ‘’svom’’ Partizanu, a da li će mu se ta želja I ispuniti, ostaje da vidimo.

Bojan Ostojić je ove sezone ukupno odigrao 13 utakmica za Partizan i jedini put kada je zatresao mrežu bio je upravo ovaj pogodak u finalu Kupa. U crno-belom dresu odigrao je do sada čak 73 utakmice i bio strelac u tri navrata. Samo je za ekipu Čukaričkog nastupio više puta. Ovaj Sevojničanin dres kluba sa Banovog brda obukao je 92 puta, a mrežu protivnika za to vreme tresao je u četiri navrata. U karijeri nosio je još dres Slobode iz Užica, Sevojna, Novog Pazara, Voždovca i BASKA, ali bez sumnje suton svoje popularnosti dostigao je upravo sada, u dresu Partizana.

Kurir sport/Nemanja Ilić

Kurir