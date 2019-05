BOLI ME ŠTO SE NISMO PLASIRALI U LIGU ŠAMPIONA: Trenera Milana čeka razgovor sa čelnicima kluba

"Rosoneri" su sezonu završili pobedom protiv SPAL-a na gostovanju 3:2, ali taj trijumf nije bio dovoljan da obezbedi pozicija koja vodi u elitnom takmičenje i da se prestignu Inter i Atalanta.

"Zahvaljujem se timu. Završili smo sezonu sa 68 osvojenih bodova i na to sam ponosan, iako me boli to što se nismo plasirali u Ligu šampiona. Trenerski posao moraju da ocene klub i eksperti. Susrešću se sa čelnicima kluba i razgovaraćemo, jer želim da čujem šta misle o mom radu", rekao je Gatuzo, a prenosi "Goal.com" Gatuzova budućnost na "San Siru" bila je predmet širokih spekulacija tokom cele sezone.

"Pravili smo greške tokom sezone, ali mislim da je ovo bila jedna pozitivna godina. Najveći žal je to što nismo igrali na istom nivou u poslednja tri-četiri meseca. Imali smo previše loših perioda", rekao je Gatuzo.

On je dodao i da su mnogi igrači bili ispod nivoa svojih sposobnosti.

"Ali mi smo i dalje tim koji ima kvalitet i potencijal. Možemo da poboljasamo učinak od ovih 68 bodova koje smo osvojili ove sezone", zaključio je Gatuzo.

Gatuzo je na klupu milanskog velikana, čiji je dres nosio kao igrač, došao u novembru 2017. godine.

Kao igrač redovno je nastupao u Ligi šampiona, igrao tri finala i osvojio dve titule.

kurir.rs / Tanjug

