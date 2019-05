UZEO TITULU ISTOG DANA, KADA I ZVEZDA Miloš Ninković: Crveno-beli i ja smo povezani!

U danu kada je Crvena zvezda proslavila 30. jubilarnu titulu, Miloš Ninković je postao prvak Australije. Njegov Sidnej bio je bolji od Pert Glorija i preko penala se domogao pehara koji je osvojio dve godine ranije.



- Svako veliko finale u Australiji bude tuča 90 minuta! Nema lepog fudbala, jer je ulog stvarno veliki. Tako je uvek. Drago mi je što smo ponovo postali šampioni Australije - rekao je Miloš Ninković za Kurir i dodao:

- Ove godine je bilo mnogo teže uzeti trofej, nego pre dve godine. Tada smo bili dominantni. Ove sezone ostali smo bez petorice standardnih igrača i trenera koji je preuzeo reprezentaciju. Plus, nismo igrali na našem stadionu jer se renovira. Opet, imali smo atmosferu u ekipi i zasluženo na kraju, za mene i slađe nego prvi put osvojili prvenstvo Australije. Sada je red da ostvarimo i bolji rezultat u Azijskoj ligi šampiona, nego što je to ranije bio slučaj.



Zanimljivo je da se Miloš Ninković radovao trofeju 19. maja, baš u danu kada je Zvezda slavila 30. titulu po redu.

- Mnogo mi je drago što sam uzeo trofej baš u danu kada je moja Crvena zvezda proslavila titulu. Nema lepšeg dana za mene. I to pokazuje koliko sam povezan sa klubom koji volim najviše na svetu!

Naredne sezone prvenstvo Australije brojaće više klubova, umesto dosadašnjih deset, biće 12 u eliti.



- Australijanci rade planski, nigde ne žure. U ovoj zemlji ima veliki broj fudbalskih akademija u kojima je na sijaset mladih i talentovanih fudbalera. Klinci po parkovima igraju fudbal. Zato su čelnici lige odlučili da ograniče broj stranaca za sledeću sezonu. Žele da mladi dobiju veću šansu. Poseta na stadionima je pristojna, verujem da će biti još veća.

Sidnejeva plava "desetka" i sledeće sezone krasiće Ninkovićev dres. A, posle...



- Ostajem u Sidneju i sledeću sezonu, jer imam ugovor. Za posle ćemo da vidimo. Sledeće godine punim 35 godina, tako da ne znam... (smeh) Onog momenta kad budem osetio da više ne mogu da uradim neke stvari koje zamislim, znaću da je kraj. Iskreno, malo me sve to plaši. Celog života igram fudbal i to je nešto to najbolje znam. Voleo bih da produžim karijeru, ali neću se mučiti. Idemo godinu, po godinu, pa dokle izdržim - poručio je raspoloženi Miloš Ninković i na kraju dodao:

- Meni je stvarno dobro u Australiji, navikao sam se na ovdašnji život. Porodica je srećna i voleo bih da i po okončanju karijere ostanem da živim u Sidneju.

Siguran sam da iskustvom i znanjem mogu pomoći generacijama koje dolaze.

Najbolji MVP finala Miloš Ninković proglašen je za najboljeg fudbalera finala.

- Mnogo mi znači, jer tu nagradu dodeljuje struka. nagrada je došla kao zasluga i produkt celog tima, a iskreno, nisam je očekivao.

Mir i blagostanje Porodica mi je sve Miloš Ninković je početkom godine dobio sina Novaka. Supruga Dejana rodila mu je ranije ćerkice Angelinu i Doroteu.

- Porodica je moj oslonac, zaslužna za sve moje uspehe. Tamo nalazim mir. Srećan sam što je sezona gotova i što ću moći sve slobodno vreme da posvetim onima koje najviše volim - objasnio je Ninković.

