LALATOVIĆ ODGOVORIO ANTIĆU: Tončev mi se nikada nije mešao u posao

Lalatović je negirao sve što je Antić rekao i naglasio da mu se tokom rada u Radničkom niko iz rukovodstva kluba nije mešao u posao.

- Mislim da je velika sramota da bilo ko u srpskom fudbalu priča o takvim stvarima. Umesto da idemo napred i gledamo ka Evropi mi sami sebe vraćamo deset godina unazad sa ovakvim pričama. Ne mogu se tek tako nameštati utakmice u Srbiji, jer da se to zaista dešava neko bi do sada sigurno robijao. Da bi neko izneo ovako teške optužbe mora da ima dokaz. Priče o Radničkom u svemu ovome mi jako smetaju. Pa barem u Srbiji svi znaju moj temperament i da je bilo nekih nečasnih radnji u prethodnih godinu dana, ja nijedan jedini sekund ne bih proveo u tom klubu. Hoću i da poručim da sam veliki prijatelj sa članovima porodice Tončev i odgovorno tvrdim da su u pitanju časni ljudi koji se bez ikakvih dokaza optužuju. Živeo sam godinu dana u njihovom hotelu, nikada nikakav problem nisam imao, a smatram da je Stanislav Tončev jedan sjajan momak i sportski radnik. Za desetak godina ga vidim na čelu Fudbalskog saveza Srbije, a ne da neko priča kako on namešta utakmice- rekao je Lalatović.

Doskorašnji trener Nišlija se zatim osvrnuo na svoj rad u Radničkom, te odnos sa rukovodstvom i prvim čovekom kluba Ivicom Tončevom.

- Meni se u Radničkom niko nije mešao u rad. Na mene niko ne može da utiče, ne postoji čovek u ovoj zemlji koji može da promeni odluku koju sam ja doneo u svom poslu. Ja sam u Radničkom bio jedini koji je donosio odluke vezane za prvi tim i odgovarao sam za njih. Sa gospodinom Ivicom Tončevom sam od prvog dana imao odličnu saradnju. On je vodio klub, obezbeđivao finansijska sredstva i nikada nije ni pokušao da razgovara sa mnom o utakmicama i onome što smo radili na terenu. On je svoj posao radio feneomenalno. I mi iz stručnog štaba i igrači smo bili plaćeni na vreme, sve obaveze prema nama su ispunjene, nijedna plata nam nije kasnila, tako da ono što je obećao gospodin Tončev je i ispunio. Ja razumem ljutnju ljudi iz Vranja, njihov revolt i nervozu. Nije lako ispasti iz lige u baražu, ali mislim da krivce traže na pogrešnoj adresi. Dinamo po meni zaslužuje da igra Superligu, ali jednostavno to je fudbal, njima se desio taj poraz od Inđije i to je tako. Ja zaista ne razumem zašto gospodin Antić upliće Radnički u sve te priče. Antić je moj prijatej, ja ga cenim i poštujem, želim mu brz povratak u Superligu, ali on nije dete i mora da vodi računa o izjavama koje daje, jer za takve tvrdnje mora da ima dokaz. Još jednom ponavljam, Ivica, Novica i Stanislav Tončev su časni ljudi, koji vole fudbal i ulažu u njega, a ja zaista nemam nikakav razlog da bilo koga tek tako hvalim- završio je Lalatović.

