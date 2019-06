VOLEO BIH DA SE VRATE MILIVOJEVIĆ I NASTASIĆ Rajković: Ne znam šta se tu dešava i šta se sve dešavalo, svaki igrač nam znači

Milivojević i Nastasić nisu među "orlovima" zbog nesuglasica sa selektorom Mladenom Krstajićem, a Rajković bi voleo da se cela situacija reši.

"Ne znam šta se tu dešava i šta se sve dešavalo... Voleo bih da se vrate, svaki igrač nam znači i dosta bi nam pomogli u kvalifikacijama", rekao je Rajković.

Prema njegovim rečima i remi u Lavovu protiv Ukrajine bio bi dobar rezultat.

"Idemo na pobedu, ali bi remi u Ukrajini dosta značio, svakako uz trijumf nad Litvanijom kod kuće. Prvo gledamo Ukrajinu, hoćemo pobedu i sa njom bismo završili dobar deo kvalifikacija. Tada bismo na pravi način prebrodili dva najteža gostovanja u grupi".

Mladi čuvar mreže, najbolji u izraelskom prvenstvu, smatra da je došlo vreme da ode iz Makabi Tel Aviva u jednu od pet najjačih liga sveta.

"Lepo mi je u Makabiju, ali mislim da je pravo vreme da napravim iskorak u karijeri i odem u jaču ligu. Ipak, i ako se ne desi transfer neću da žalim, idu kvalifikacije za LŠ i borićemo se za titulu. Srecan sam u Izraelu u svakom slučaju i ne mogu nista loše da kažem", navodi Rajković, kojem nije bitno da li bi eventualni transfer bio u Englesku, Španiju, Italiju, Nemačku ili Francusku.

Rajković prati i igre bivšeg kluba Crvene zvezde, protiv koje bi mogao da igra u kvalifikacijama za Ligu šampiona ukoliko ostane u Makabiju.

"Iskreno ne bih da se desi to, teško mi je da igram protiv Zvezde. Ako nas žreb spoji to je posao i profesionalizam. Probao bih da isključim emocije... Molim Boga da se to ne dogodi", zaključio je Rajković, uz konstataciju da bi voleo da jednog dana brani u elitnom takmičenju u dresu Crvene zvezde.

Srbija 7. juna gostuje u Lavovu Ukrajini, a tri dana kasnije čeka Litvaniju.

