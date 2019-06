NIKAD U ŠKOLI NISU IMALI PROBLEMA SA NJIM, OSIM ŠTO JE STALNO NOSIO LOPTU Milan Jović o Lukinom detinjstvu u Bataru: Lomio je čaše, prozor... Jasno je bilo od samog početka šta će biti u životu (FOTO)

Luka Jović je trenutno fudbalska vest broj jedan u svetu. Bivši napadač Ajntrahta, Benfike i Crvene zvezde potpisao je za Real Madrid, najveći klub na svetu, bar kada su trofeji u pitanju.

Portal espreso.rs se zapustio se u njegovo rodno selo Batar, gde roditelji mladog asa i dalje žive u porodičnoj kući.

porodična kuća jovića u bataru foto: espreso.rs

Iako ih je sin obezbedio za budućnost, Lukini roditelji se i dalje bave poljoprivredom. Imali su stoku, svinje, žitarice, detelinu, a sada se i dalje bave zemljoradnjom i svinjarstvom. Uz to, imaju i svoju prodavnicu, koja se nalazi odmah pored škole.

- On je u detinjstvu bio kralj. Nikad u školi nisu imali problema sa njim u smislu da psuje, da je nemiran, bezobrazan, ali su imali problem što Luka konstantno sa sobom ima loptu. Uvek je pod klupom držao loptu pod nogama. Dok prati šta se dešava na času, uzme pa je žonglira, a onda mu je oduzmu. Čim zazvoni, on izleti na igralište i šutira. Jedan nastavnik koji mu je predavao fizičko ispričao mi je da se Luka kladio sa svim dečacima iz odeljenja da može sa pet devojčica u timu da pobedi njih šestoricu. Bilo je 3:1 za Luku i devojčice. Jasno je bilo od samog početka šta će Luka biti u životu - priča u dahu njegov otac za espreso.rs.

lukin otac milan jović (skroz desno) foto: espreso.rs

- Igračke, traktorčići, automobilčići, nikad ga to nije zanimalo. Samo mu kupiš loptu i on je srećan. Ali, lomio je čaše, prozor, pa mu mi nekad oduzmemo loptu. Međutim, snađe se on, napravi od nekoliko čarapa krpenjaču pa samo nastavi", otkrio je Lukin otac.

