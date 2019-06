AGRESIVNI ISLANDSKI SLUŽBENICI: Turski fudbaleri na Islandu podvrgnuti višesatnim kontrolama

Turska agencija Anadolija prenela je da su turski fudbaleri bili podvrgnuti višesatnim pasoškim kontrolama na aerodromu u Keflaviku, detaljnim pretresima njihovog prtljaga, kao i da su bili žrtve nepoštovanja i agresivnog ponašanja islandskih službenika.

Kako navodi Anadolija, dok je fudbaler Turske Emre Belezoglu davao izjavu jedan navijač Islanda je prišao i pružio mu četku za WC šolju, nakon čeka ga je policija privela.

Zbog takvog ponašanja, Turska je uručila diplomatsku notu vlastima Islanda. Najoštrije osudivši taj slučaj, Turska je zatražila dodatne mere bezbednosti za reprezentativce i stručni štab, prenosi Anadolija.

Šef turske diplomacije Mevlut Čaušoglu ocenio je da je ponašanje islandskih službi neprihvatljivo.

"To nije u skladu s diplomatskim normama i mi ćemo poduzeti adekvatne mere, neka u to niko ne sumnja", rekao je on.

Fudbaleri Turske sutra igraju protiv Islanda meč četvrtog kola Grupe H kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turska je, nakon pobede nad Francuskom, izbila na prvo mesto sa devet bodova, dok je Island treći sa šest bodova, koliko imaju i aktuelni svetski šampioni.

kurir.rs / Beta

