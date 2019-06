ČUKARIČKI PREDSTAVIO NOVOG TRENERA Veselinović: Zajedničkim radom do ispunjenja ciljeva

"Zaista želim da istaknem da mi je zadovoljstvo što se ovde nalazim i što sam u mogućnosti da radim kao šef stručnog štaba Čukaričkog. Ovo nije fraza, rekao sam i ranije kad sam sa Vojvodinom pobedio ovde sa 6:1, da je ovaj klub primer za mnogo toga u našem fudbalu, te da bi svima nama koji radimo i živimo od fudbala bilo mnogo lakše kad bi ovakvih klubova bilo više", rekao je Veselinović.

Veselinović, koji je na mestu trenera zamenio Sima Krunića, sa novim klubom je potpisao ugovor na godinu dana.

Po rečima Veselinovića, Čukarički je klub koji je uvek imao velike ambicije u takmičarskom smislu, ali je istovremeno to "sjajno organizovan klub koji mnogo pažnje posvećuje omladinskoj školi, razvoju i afirmaciji mladih igrača".

"Nadam se da ćemo zajedničkim radom uspeti da ostvarimo ciljeve koji su važni za klub", rekao je on.

Nova lica u stručnom štabu Čukaričkog biće prvi pomoćnik Dušan Đorđević, kao i kondicioni trener Milovan Knežević.

"Dodao bih da su pored Đorđevića i Kneževića, u stručnom štabu ostali Pavle Delibašić, Zoran Rendulić, Oliver Kovačević, i naravno kompletan štab medicinskog dela i ekonomata, svako ko u svojoj oblasti radi svoj posao", rekao je Veselinović.

foto: Starsport©

Čukarički je u ponedeljak počeo pripreme za novu sezonu, a nova sezona za klub s Banovog brda zvanično počinje 11. jula kad će igrati prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Sa početkom priprema poklapa se i prelazni rok, koji će u većini evropskih liga trajati do 31. avgusta, te je pitanje hoće li neko od igrača napustiti Banovo brdo... Za sada znamo da nećemo moći da računamo na Ovusua do druge polovine jula, ako se prognoze obistine, s obzirom da igra za Ganu. To je dobra stvar i za njega i za Čukarički, da igrač iz naše lige iz takvog kluba igra u odličnoj reprezentaciji", rekao je Veselinović.

"Takođe, imamo Bogosavca koji će nastupati na Evropskom prvenstvu za mlade. Odustan je i Kopitović, reprezentativac Crne Gore, kojem smo dali nedelju dana da se oporavi, s obzirom da je još 27. maja počeo sa pripremama. Stevanoviću želim brz oporavak i puno energije, nadam se da će iz povrede izaći jači", dodao je on.

foto: Starsport©

Sportski direktor Čukaričkog Nenad Mirosavljević rekao je da je uveren da će Veselinović u klubu ostati duže od godinu dana.

"Siguran sam da je to i njegova želja", kazao je Mirosavljević.

On je naveo da još nijedan igrač nije napustio klub, ali da ima interesovanja i "to velikog za pojedince".

"U zavisnosti od ponuda, videćemo šta će se dešavati u prelaznom roku. Bilo bi dobro da imamo čitav tim na okupu za evropske kvalifikacije, ali u ovom trenutku ne možemo da tvrdimo da li će tako i biti", rekao je Mirosavljević.

On je rekao da će se, kada reč o pojačanjima, sve raditi u dogovoru sa šefom struke.

"Jasno je da smo deficitarni na poziciji desnog beka, imamo samo Veličkovića trenutno, gledaćemo da dovedemo jednog igrača na toj poziciji, u isčekivanju oporavka Miladina Stevanovića", rekao je Mirosavljević.

(Beta, Foto: FK Čukarički)

Kurir