ZAHUKTAO SE PARNI VALJAK: Milošević izdiktirao čak 37 imena na početku priprema, ali mnogi se nisu pojavili prvog dana!

Na zvaničnom spisku igrača nalazi se čak 37 imena.

Ipak, nisu se svi igrači pojavili na početku priprema, jer su neki dobili i nešto duže odsustvo što zbog privatnih, što zbog obaveza koje su u prethodnom

periodu imali u reprezentacijama.

Na okupljanju su se pojavile i novajlije Pešukić, Vujačić i Dinga.

Pred početak priprema igračima su se obratili predsednik kluba Milorad Vučelić i trener Savo Milošević.

– Biće promena, prelazni rok je tek počeo. Tačnije u Evropi još nije, zbog toga smo pomerili sve, pa i plan priprema. Trebalo je danas da se ode na Zlatibor, ali smo i to istunbali i malo prilagodili celoj situaciji. Počinjemo pripreme, a to je mnogo pre od ostalih evropskih liga, a to utiče na prelazni rok. Narednih šest dana ćemo odraditi sve potrebne pripreme ovde u našem centru, da organizaciono dosta toga rešimo do 21. juna i odlaska na Zlatibor. Tako da radimo, plan smo napravili i nadam se da ćemo ekipu fizički prirpemiti za domaće prvenstvo i Evropu – počeo je priču Savo Milošević.

Crno-beli će narednih nedelju dana raditi u Beogradu, posle čega sledi selidba na Zlatibor.

Drugi deo priprema počinje 2. jula i biće obavljen u Sloveniji.

