TRENER LUČANA ZVAO ILIĆA: Neško Milovanović hoće da Sale igra još malo! Stigao odgovor legende Partizana

- Da, zvao sam Sašu Ilića da dođe u Lučane - stigao je kao iz topa potvrdan odgovor, a onda i dodatak na konstataciju novinara da se legendarni kapiten crno-belih zvanično povukao, završio karijeru:

- Pa šta?! Oprostio se od dresa Partizana. Ja se uopšte ne šalim, izuzetno cenim Sašu Ilića i zaista mislim da bi to bio jako dobar potez ne samo za Mladost i Lučane, nego generalno za naš fudbal. Ono što Saša može da napravi za poluvreme mnogi ne mogu za celu sezonu. Odigra poluvreme, spoji tri puta napadača s golom i to je to. Ništa drugo ne bi trebalo da radi. On to može i u ovim godinama, pokazao je. Prošle sezone bio je najbolji igrač Partizana.

Saša je to potvrdio.

- Zvao me Neško, stvarno. Hvala Nešku na lepim rečima i na tome što me se setio. Ali ja sam završio karijeru. Mnogo poštujem tog čoveka, ipak, kopačke sam okačio o klin - rekao je Ilić.



Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir