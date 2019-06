RONALDO POZNATOJ TV VODITELJKI PLATIO 10.000 EVRA ZA SAT VREMENA IŽIVLJAVANJA U KREVETU: Bio je veoma grub i agresivan, ali sve se jako brzo završilo! (VIDEO)

Nije tajna da je čuveni portuglaski fudbalski as Kristijano Ronaldo slab na prostitutke. Njegova skrivena strast prema "noćnim damama" često ga je dovodila na naslovnice žute štampe. Za njegovo slavno ime vežu se i brojni seks skandali.

Poznata brazilska manekenka, TV voditeljka i bivša Mis Bum Bum, Andresa Urah, otkrila je u svojoj autobiografskoj knjizi "I died to live" seksualno iskustvo koje je imala sa proslavljenim fudbalerom.

Andresa nije bila poznata samo kao voditeljka i manekenka... Bavila se i elitnom prostitucijom, njene usluge sebi su mogli prijuštiti samo klijenti sa dubljim džepom.

"Do svoje 27. godine svoju intimu sam podelila sa stotinama muškaraca, možda ih je bilo i hiljadu. Pretvorila sam svoje telo u jeftinu robu", otkrila je Andresa.

Bila je jedna od najtraženijih prostitutki u Brazilu i brzo je zapala za oko Kristijanu Ronaldu.

"Ronaludu su me preporučila dvojica fudbalera sa kojima sam već spavala. Nazvao me je i pitao da li zaista imam najbolju guzu u Brazilu", otkriva Andresa i dodaje:

"Dok sam bila u liftu njegovog hotela srce mi je ubrzano kucalo jer sam znala da me sekunde dele od susreta sa Ronaldom. Kada su se otvorila vrata njegove sobe, dočekao me je sa osmehom i pozvao da uđem. Kratko smo razgovarali o onome što će se dogoditi, a onda me je samo zgrabio. Imali smo grub i divlji seks, nisam ni slutila da je takav. Ronaldo je veoma agresivan u krevetu. Sve se završilo dosta brzo", napisala je u svojoj knjizi Andresa.



