CRNO-BELI ISKORISTILI SLOBODAN DAN: Prvotimci Partizana u poseti RV i PVO u Jakovu i Batajnici!

U pratnji vojske ,autobus sa igračima Partizana u ranim jutarnjim časovima se uputio u komandnu jedinicu 250.rbr za PDV gde im je posle zvaničnog dočeka održana prezentacija osnovnih podataka o jedinici,obilazak vatrenog položaja i prikaz rada,a potom pod nosiocem (204. VBR/posada helikoptera ) i priprema za prevoženje vazdušnim putem do Batajnice.

Isred 250. raketne brigade u Jakovu ekipu FK Partizan dočekao je načelnik štaba pukovnik Novica Gogić,dok su na aerodromu Milenko Pavlović crno-bele dočekali general major Duško Žarković komandant RV i PVO VS kao i brigadni general Žarko Bilić. komandant 204. Vbr.



Oni hrabriji imali su priliku da od Jakova do Batajnice dođu helikopterom u skladu sa rapoloživom tehnikom (KRVi PVO/204vrb) i to u pratnji pilota sa čevenim prezimenima Ilić i Galić,dok su one manje hrabre ljubazni domaćini prevezli autobusom do Batajnice gde je održana i prezentacija osnovnih podataka jedinice.



Posebnu pažnju takođe je izazvao prikaz letačke obuke u trajanju od sat vremena.



Posle lepog,ali i napornog prepodneva prvotimci Partizana su imali i ručak u restoranu a.Batajnica,da bi se od ljubaznih domaćina oprostili oko 14 časova.

Posebno se zahvaljujemo na organizaciji celog događaja zameniku komandanta generalštaba Generalu Petru Cvetkoviću.

Kurir sport

Kurir