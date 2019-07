ŠOK! KRAJ KARIJERE: Osvojio osam titula, bio prvak Evrope i vicešampion sveta, a sada iznenada odlučio da ode u penziju (VIDEO)

Robenu je istekao ugovor sa Bajernom, pa iako je imao ponuda, prelomio je da stavi tačku na profesionalno bavljenje fudbalom, što se nije očekivalo.

Sjajni Holanđanin ima 36 godina, a karijeru završava posle 19 uspešnih sezona, tokom kojih je odigrao 606 utakmica i postigao 210 golova.

"Odlučio sam da završiom karijeru", rekao je danas Roben.

"Bez dileme, ovo mi je bila najteža odluka u životu. To je bila odluka u kojoj su se sudarili srce i um. Ljubav prema fudbalu vas tera da i dalje igrate, ali glava kaže da niste više 16-godišnjak koji nema predstavu šta je to povreda", dodao je on.

Krilni napadač je karijeru počeo u Groningenu pre nego što je prešao u PSV. Od 2004. do 2007. nosio je dres Čelsija, zatim od 2007. do 2009. madridskog Reala i onda do kraja karijere Bajernov.

Sa Bavarcima je osvojio osam titula, sa Čelsijem dve, a sa PSV-om i Realom po jednu.

Sa Bajernom je bio i šampion Evrope 2013, a sa reprezentacijom Holandije stigao je do finala Mundijala 2010.

