Koku će na klupi tog kluba zameniti Frenka Lamparda koji je preuzeo Čelsi. On je sa Derbijem potpisao četvorogodišnji ugovor.

Bivši holandski reprezentativac je trenersku karijeru započeo u PSV-u gde je radio pet godina.

foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

On je taj klub vodio do tri titule prvaka u Holandiji. Do oktobra prošle godine bio je na klupi Fenerbahčea.

