SAVO MILOŠEVIĆ POSLE PORAZA PARTIZANA OD OLIMPIJE: Zašto je sudija stvarao nervozu? Sve osim rezultata odlično (KURIR TV)

Crno-beli su igrali dobro, ali su promašili sijaset šansi.

"Nije mi bilo bitno koliko će momci odigrati dobro, ali disciplina i voljni momenat su mi bitni", rekao je Milošević i osvnruo se na igru Partizana:



"Odlično, sve osim rezultata je bilo dobro s obzirom da smo još u fazi umora. Par dana pred početak takmičenja, oni su svežiji od nas i pripremljeniji. Od njih ništa nije zavisilo u prvom poluvremenu dok smo imali snage. Posle ritam padne, nije ni za očekivati da to bude tečna igra, a hteli smo svima da damo šansu. Ovo je praktično nivo Lige Evrope, kao drugo kolo, tako smo i igrali utakmicu i hteli smo da vidimo gde smo. Imamo još dve nedelje, dobro se trči i to je ohrabrujuće".

Milošević ne zamera Ožegoviću i Sumi na promašajima.

"Danas manjak koncentracije, ali to je direktno posledica umora jer nismo smanjili intenzitet rada nego smo povećali od kada smo u Sloveniji. Umor dolazi brže i pada koncentracija, kada se to sredi biće to mnogo bolje".

Partizan je izgubio iz, najblaže rečeno, sumnjivog penala. Međutim, Miloševića je daleko više iznervirao start jednog igrača Olimpija nad Umarom Sadikom koga je šutnuo nogom u glavu. Savo je zapretio da će povući ekipu ako se to ponovi.

"Nisam nikada komentarisao suđenje, neću ni danas mada mi je danas bilo nejasno da na prijateljskoj utakmici čovek radi takve stvari, potpuno nepotrebno. I onda se stvara nervoza koja ne treba nikome, a proističe iz besmislenih odluka. Ali sve te stvari su prolazne", zaključio je Savo Milošević.

