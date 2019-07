ŠOK! SVI SU MISLILI DA JE NJIHOVA VEZA KAO SAN, A SADA JE PUKLA: Povređena lepotica ostavila bivšeg fudbalera Partizana zbog PREVARE! Biljana je potresnom porukom sve objasnila (FOTO)

Valeri i ja više nismo zajedno Na žalost došao je kraj našem zajedničkom putovanju koje je mnogima delovalo kao san.. Dala sam sve od sebe da budem najbolji saputnik jer sam mu pomogla da oživi karijeru, postane bolji roditelj, popravi odnose sa majkom i bivşim suprugama a sve u cilju da ga učinim srećnim i ispunjenim... Bila sam uz njega kada je doživeo padove i kada se vraćao na vrh... i u kini i u vraci uvek sam bila uz njega... Ali očito da to nije bilo dovoljno i da su njegovi nagoni jači od toga... Ne ovde nije došlo do prezasićenja, niti je ljubav nestala već su me njegovi bolesni nagoni i potrebe da ih zadovoljava sa strane povredili kao ženu... Želim mu svu sreću u životu ali Biljanu Doll i ženu koja će ga voleti i podržavati bezuslovno kao ja neće naći nikada. THE END

