MEDIJI IMAJU NEŠTO PROTIV POGBE! Solskjer brani Francuza: On ima zlatno srce, nikada nije bio problem!

Pogbin menadžer Mino Rajola rekao je da 26-godišnji fudbaler želi da napusti Old Traford i da se nada da će što pre doći do rešenja koje će zadovoljiti sve strane.

Pogba, koji je u junu rekao da je pravo vreme za novi klub, otputovao je sa ekipom na predsezonsku turneju po Australiji, Singapuru i Kini.

Mančester junajted je početkom nedelje na društvenim mrežama objavio video snimak igrača kako šetaju Pertom, ali se od muzike u pozadini ne čuje prepirka Pogbe i Džesija Lingarda. Defanzivac Lindelof je brzo stao izmedju njih, a zatim je stavio ruku na Pogbino rame, pa su svi nastavili šetnju.

"To je agenda protiv Pola, on je sjajan, veliki je profesionalac, nikada nije bio problem, ima zlatno srce. Džesijevu i Polovu šetnju su prikazali kao svadju dva momka. Znam da ste ovde da prodajete novine i priče, ali to je ništa, nema problema medju igračima. Svi su profesionalni. Pripreme su do sada bile veoma, veoma dobre", rekao je Solskjer, preneli su britanski mediji.

Solskjer je rekao da u klub nije stigla nijedna ponuda.

"Ne mogu da sedim i pričam o Polu i o tome šta njegovi menadžeri pričaju. On ima još nekoliko godina ugovora i fantastično radi", dodao je norveški trener.

Solskjer je rekao da je Junajted dao golmanu Davidu de Hei poboljšanu ponudu za novi ugovor kako bi ostao na Old Trafordu i da veruje da će klub to da završi.

Kurir sport

Kurir