DANAS NA TRENINGU SA SAIGRAČIMA IZ PARTIZANA, A SUTRA SA RONALDOM Strahinja Pavlović progovorio o transferu u Juventus: Nisam mogao da verujem kada sam čuo da me traže!

Od specijalnog izveštača iz Slovenije – Nemanje Ilića

Kako kaže popularni ‘’Kalaba’’ interesovanje velikana iz Torina veoma prija, ali mu se trenutno ne žuri jer vreme radi u njegovu koristi.



Pavlović ima samo 18 godina I bez sumnje pred njim je svetla budućnost. U razgovoru sa Kurir ovaj talentovani štoper pričao je o svojim saigračima, osvajanju Kupa, priprema na Pohorju ali I očekivanjima od naredne sezone, ukoliko je dočeka u Humskoj.

Dokle se stiglo u pregovorima sa italijanskim gigantom?

– To najbolje zna uprava kluba, oni vode sve te pregovore, ja sam najmanje u tome. Za to su zaduženi menadžeri i uprava. Znam samo da je još uvek u toku i aktuelno – počeo je razgovor StrahinjaPavlović.

– Skroz sam opušten, ne razmišljam o tome. Već sam to rekao nekoliko puta. Postoje ljudi koji vode te brige, a na meni je da treniram i da budem posvećen svom klubu, a to je Partizan.

Da li misliš da su ostavio dovoljnog traga u Partizanu i da li bi žalio u slučaju odlaska?

– To je jako teško pitanje. Odigrao sam samo 15-ak utakmica i nisam ostavio većeg traga, osim što sam učestvovao u osvajanju Kupa, što mi je značilo pogotovo jer je bila Saletova poslednja utakmica i zbog cele situacije u klubu. I ako odem, znam da ću se jednog dana vratiti. Ali i ako ostanem još godinu dana, i to će mi biti dobro. Vreme radi za mene i šta god da se desi, meni odgovara. Spreman sam da odradim celu sezonu u Partizanu i da budem posvećen 100 posto klubu, kao i do sada.

Kako si reagovao kada si čuo za Juventus?

– Kada sam čuo, bio sam u Italiji sa mladom reprezentacijom i video sam u novinama. Tek kada sam se vratio su me menadžeri uveli u priču. U početku nisam verovao da je to to, ali kada sam pričao sa njima, shvatio sam da je ozbiljnija priča.

strahinja pavlović u duelu foto: www.partizan.rs

Spominjale su se milionske cifre. Koliki je to pritisak za mladog igrača?

– Iskreno, ja ga ne osećam. Lepo je kada i direktor i predsednik kluba kažu da sam najvredniji igrač kluba i kada bi me prodali da bi stanje kluba bilo dosta bolje, ali me to ne opretećuje. Moram samo da igram kako znam i umem. Nikada nisam imao problema sa pritiskom.

Kada bi otišao, da li misliš da bi mogao da se nametneš u kratkom periodu u tako velikom klubu?

-Uf, to je jako teško… Ja bih pokušao, ali zavisi, ne znam da li bih uspeo da se nametnem… To je jedan od najvećih klubova i svi znamo kakve zvezde igraju tamo. Mislim da je malo preterano reći da bih uspeo da se nametnem, ne znam, previše je…

Prva zvezda je Kristijano Ronaldo, ima li šala sa saigračima o njemu?

– Ima malo (smeh). Zezali su me da sada treniram sa njima, a posle ću sa Ronaldom. Bilo je čarki, ali sve u šali – rekao je Pavlović i otkrio da nije imao nikakvog kontakta sa Nikolom Milenkovićem, koji već ima iskustva u Seriji A.

– Nisam ga ja ni ’zahvatio’ u Partizanu, ja sam mu tada skupljao lopte, samo tako sam ga gledao. Da sam bio na Evropskom prvenstvu za mlade, pitao bih ga za savet, ali nismo imali kontakta još uvek.

Kratko je prokomentarisao i krah mlade reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu.

– Sigurno je da oni mogu mnogo bolje, to svi znamo. Tako se namestilo da dožive neuspeh. Svi smo očekivali da će proći grupu i da će sigurno biti u polufinalu. Fudbal je takav, nekada favoriti ne uspeju da naprave rezultat.

– Imali smo dosta dobrih igrača, i na mojoj poziciji. Najbolje oni znaju šta je bio problem, ali ja pošto nisam bio tamo, ne bih mogao više da kažem o tome.

Saradnja sa Savom Miloševićem.

– On je isti sa svima, bez obzira da li su mladi ili stariji igrači, svima je posvećen 100 posto i to mi se mnogo sviđa kod njega. Tu je i Đumi, i zaista su posvećeni. Od novajlija Stanojlovića i Lakćevića, do tamo Tošketa i ostalih.

Jesi li završio školu?

– Nisam, treća sam godina, vanredno. Imam još tri ispita, pa ćemo videti, zavisi i da li ću ostati ili otići…



strahinja sa saigračima foto: Partizan.rs/Miroslav Todorović

Sa kim si cimer u sobi?

– Sa Nikolom Lakčevićem. Mi smo dugo igrali ranije, nisam ga dugo gledao, pa je išao na pozajmice i kada je došao u prvoj utakmici protiv Budućnosti, oduševio me je. Bukvalno sam i zaboravio kako igra, ali mislim da će moći da se nametne i izbori za minute ove sezone u Superligi i Evropi.

Koliko Partizan može ove sezone?

– Sigurno mnogo toga. Cilj nam je da uđemo u Ligu Evrope i da se borimo za dva trofeja u domaćim okvirima. Puno je novih igrača, sigurno će ih biti još, ali i odlazaka. Mislim da ćemo da stvorimo dobru ekipu koja će moći da napravi mnogo toga.

Koliko su ti derbiji značili?

– Najviše. Imao sam ih tri za 15 dana, ali i tri utakmice sa Radničkim iz Niša. Gotovo polovine mojih utakmica su bile derbiji. Sve kada se sabere, zadovoljan sam. Osim onog isključenja, ali bilo, pa prošlo.

Kako provodite vreme na pripremama?

– Uglavnom odmaramo, treniramo jako i koristimo svaki momenat za odmor. Čitamo knjige, ali ništa preterano zanimljivo – zaključio je uz osmeh razgovor Strahinja Pavlović.





kurir.rs / N. Ilić

