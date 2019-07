NIŠLIJE DOČEKUJU PROLETER Krunić: Nema vremena za tugu, obaveza Radničkog su tri boda

"Posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope svaki protivnik koji nam dodje nakon tri dana je težak. Nemamo vremena da tugujemo za ispuštenom prilikom u dvomeču sa Florom, moramo da se oporavimo jer nam počinje Super liga i naša je obaveza da je otvorimo sa tri boda", rekao je Krunić na konferenciji za novinare u Nišu.

Radnički će utakmicom protiv Proletera početi novu sezonu u srpskom prvenstvu, u kojoj je prošle zauzeo drugo mesto.

"Klub mora da nastavi sa rezultatima iz prošle sezone. To je veliki izazov za mene. Sve osim novog plasmana u kvalifikacije za Ligu Evropa smatraću neuspehom za Radnički. O ekipi Proletera ne znamo mnogo, pošto su oni, kao i mi, promenili sastav u odnosu na prošlu sezonu. I oni se nalaze u procesu formiranja novog tima, ali to je svakako dobra ekipa. Prošle sezone su ušli u plej-of, a sada sigurno žele da makar ponove taj rezultat. Mi se temeljno pripremamo za ovaj meč i mogu da kažem da ćemo napraviti nekoliko promena u startnoj postavi u odnosu na prethodni. Nije to zbog loše igre, već zbog toga što neki igrači još uvek nisu spremni da igraju u ritmu četvrtak-nedelja. Ja sam optimista i verujem da ćemo u nedelju odigrati kvalitetno, osvojiti tri boda i otvoriti Super ligu na najbolji mogući način", kazao je Krunić.

On je pozvao publiku da podrži ekipu i naveo je da će se tim odužiti dobrom partijom.

Krunić je naveo da je najbolji strelac iz prošle sezone Nermin Haskić počeo da trenira pre nekoliko dana nakon neugodne povrede, u timu će biti čim bude na "optimalnom nivou", a nada se da će to biti što pre.

Utakmica između Radničkog i Proletera igraće se sutra od 20.00 na stadionu Čair u Nišu.

