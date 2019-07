RADNIČKI DOČEKUJE PROLETER Simo Krunić: Naša je obaveza da ligu otvorimo sa tri boda!

Šef stručnog štaba vicešampiona Srbije Simo Krunić optimista je pred ovaj duel i očekuje da njegova ekipa sezonu počne sa tri boda na domaćem terenu.

-Posle naše eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope svaki protivnik koji nam dođe nakon tri dana je težak. Nemamo vremena da tugujemo za ispuštenom prilikom u dvomeču sa Florom, moramo da se oporavimo jer nam počinje Superliga i naša je obaveza da je otvorimo sa tri boda. Klub mora da nastavi sa rezultatima iz prošle sezone. To je veliki izazov za mene. Sve osim novog plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope smatraću neuspehom za Radnički. O ekipi Proletera ne znamo mnogo, pošto su oni, kao i mi, promenili sastav u odnosu na prošlu sezonu. I oni se nalaze u procesu formiranja novog tima, ali to je svakako dobra ekipa. Prošle sezone su ušli u plej-of, a sada sigurno žele da makar ponove taj rezultat. Mi se temeljno pripremamo za ovaj meč i mogu da kažem da ćemo napraviti nekoliko promena u startnoj postavi u odnosu na prethodni meč. Nije to zbog loše igre, već zbog toga što neki igrači još uvek nisu spremni da igraju u ritmu četvrtak-nedelja. Ja sam optimista i verujem da ćemo u nedelju odigrati kvalitetno, osvojiti tri boda i otvoriti Superligu na najbolji mogući način. Pozivam publiku da u sutra dođe na Čair i bude nam 12. igrač, a mi ćemo im se odužiti dobrom partijom- rekao je Krunić, a potom odgovorio na pitanje kada će se najbolji strelac Superlige iz prošle sezone Nermin Haskić vratiti na teren.

-On je nakon neugodne povrede počeo da trenira pre nekoliko dana, a kada će se početi da igra zavisiće od njegove fizičke spreme. Čim bude na optimalnom nivou on će zauzeti svoje mesto u postavi, a ja se nadam da će se to desiti što pre- istakao je Simo Krunić.

Karte za duel između Radničkog i Proletera prodaju se na biletarnici ispred hale Čair. Za južnu tribinu potrebno je izdvojiti 150 dinara, za zapadnu i istočnu 300 dinara, a za mesto u loži 600 dinara.

Kurir sport

Kurir