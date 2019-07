DOGOVORILI SE ZVEZDA I VOŽDOVAC: Stefan Hajdin na krovu!

"Nekoliko klubova je pokazalo interesovanje za mene u ovom prelaznom roku, ali nakon razgovora sa stručnim štabom Voždovca i upravom kluba uvideo sam da je ovo prava fudbalska sredina za mene. Na prvom mestu volim da za saradnike imam dobre ljude i da budem deo zdrave i poštene priče, a to će u Voždovcu biti slučaj", rekao je Hajdin za klupski sajt.

Hajdin je istakao da nema sumnju da će Voždovac ove sezone biti konkurenti za sam vrh tabele.

"Ekipa se još uigrava i to je vidljivo, prelazni rok nije gotov, tako da ne sumnjam da će u narednom periodu ekipa da se stabilizuje i da dokaže da ima potencijal za visoke domete. Novi saigrači i svi u klubu su me sjajno dočekali, i već sam sada srećan zbog dolaska na 'krov'", rekao je on.

Hajdin će imati pravo da debituje za novi klub već u subotu, kada ekipa Voždovca gostuje Proleteru iz Novog Sada. Zbog radova na stadionu "Karadjordje" ta utakmica će se odigrati u Bačkoj Palanci, a početak meča zakazan je za 20.00.

Kurir sport

Kurir