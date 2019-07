VERUJEM DA ĆEMO SE PLASIRATI U LIGU ŠAMPIONA Boaći: Kad igram za Zvezdu ne plašim se ničega

Kako ističe spretni napadač odlična fizička priprema igra ključnu ulogu u dobrim partijama.



- Kada nisam povređen ja sam potpuno drugačiji fudbaler. Po povratku iz Kine imao sam mnogo problema sa povredama. Kada sam zaista fizički spreman uvek dajem sve od sebe. Ako pogledate moju karijeru vidite da sam uvek kada sam bio zdrav igrao odlično, tako je bilo i u Italiji. Nakon oporavka od povrede moram da krenem sve ponovo i to mi teško pada. Znam da, ako ide ovim putem kao što je počelo, množete mnogo da očekujete od mene. Osećam se odlično – rekao je Boaći.

Zvezdin napadač osvrnuo se na gol koji je postigao na meču sa Helsinkijem, na asistenciju Mirka Ivanića.

- Bio je to fantastičan pas. Kada smo došli u svlačionicu pitao me je zašto sam stajao baš na tom mestu, ali nisam imao odgovor. Uvek se nekako nađem na mestu na koje dođe lopta, Bog me postavi upravo tu. Čestitao sam u svlačionici i Pavkovu na sjajnom golu, odlično je kada imate igrača koji uvek može da postigne pogodak.

Boaći je naglasio kolika je čast za fudbalera da bude deo Crvene zvezde.

- Kada igrate u ovakvom klubu, kada vidite navijače, novinare i sve ljude koji iskreno vole Crvenu zvezdu nije vam dovoljno samo da igrate, morate da uradite nešto veliko. Ovde se borite i imate ogormnu želju da pobedite, a tada rezultati ne mogu da izmaknu. Čak i u gradu kada sretnete ljudi oni vas vole. Zato je neverovatan osećaj izaći na teren i pokazati ljudima da želite da pobedite. Ne igram samo da bih igrao, već da bih pobedio. Ako će pobeđivanje učiniti da naši navijači dolaze u velikom broju na utakmice onda moramo da nastavimo da pobeđujemo.

Ovacijama je ispraćen sa terena na meču sa Helsinkijem Zvezdin napadač, kada ga je u igri zamenio Milan Pavkov.

- To je tradicija u Crvenoj zvezdi. Kada igrate za ovaj klub i date sve od sebe to je ono što dobijete kao nagradu. Za mene je Srbija zemlja u kojoj ljudi vole fudbal kao i u Gani. Kada Igrate u timu sa ovakvom trdicijom uvek morate da dajete sve od sebe. Ovde navijači izvlače to najbolje iz vas. Kada sam izašao iz igre jedina stvar za koju sam se molio jeste da postignemo drugi gol. Taj pogodak nam mnogo znači. Umalo da polomim nogu koliko sam skočio od radosti kada je Pavkov dao gol. Kada sam na klupi mnogo sam nervozniji nego na terenu.

Ne štede protivnički fudbaleri na terenu Ričmonda Boaćija.

- Od kada sam došao u Zvezdu šta god da radim na terenu, na neki način nateram protivničke fudbalere da budu grubi prema meni. Protivnici će ili d ate „pretuku“ ili da pokušaju da te uplaše, ali ja sam iz Afrike, ništa ne može da me uplaši, osim ako me lav juri, mada možda bih bio brži i od lava. Moraće da se trude još više ako žele da me uplaše.

Zvezdin golgeter ne krije velike ambicije svog tima.



- Verujem da ćemo se plasirati u Ligu šampiona, već smo uspeli u tome, zašto ne možemo opet? Jedino što treba jeste da budemo potpuno fokusirani i da ne uzimamo nijednu utakmicu zdravo za gotovo. Ako imam priliku da postignem deset golova na utakmici ja ću to uraditi. Nekada nemate sreće, ali, ko god da čita ovaj intervju, važno je da zna da ako verujemo i ispravno razmišljamo možemo sve. Porto je osvojio Ligu šampiona, nisu imali najbolje igrače, ali su se borili i verovali su u to. To moramo i mi da uradimo. Kada vidite trenera koji je pored terena kao lav i vi želite da budete kao on. Kod nas je situacija baš takva. Neće biti lako, ali uspećemo.

Boaći se osvrnuo i na igre prošlogodišnjeg najboljeg strelca ekipe El Fardu Bena.

- Ben i ja smo braća, iako sam ja iz Gane, a on sa Komorskih ostrva. Imamo isti duh. Ako imate igrače kao što su Ben i Marin pored sebe na terenu dovoljno vam je da samo trenirate naporno, jer znate da će vam na terenu dati toliko dobru loptu pa vama ostaje samo da je sprovedete u mrežu. Crvena zevzda nije tim koji se bazira na samo jednom igraču. Svaki naš fudbaler može da postigne gol. Vukanović je ušao i rešio večiti derbi. Bog nam je svima dao darove, svakom drugačiji. Moj je da mogu da postignem gol bez mnogo borbe. Neko se bori i postigne gol. Verujem da će Ben postići gol već na sledećoj utakmici i da će je rešiti. Dok sam bio u Kini gledao sam kako Ben iz utakmice u utakmicu daje golove. Sada je više fokusiran na tačne pasove i asistencije – zaključio je Boaći.

