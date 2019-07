EINES TAGES... ...werde ich an alles zurückdenken, was die Welt mir geschenkt hat. Aber heute ist ein Tag, um Danke zu sagen. Und morgen ist ein Tag, um etwas zu geben.🙏🏻 . ONE DAY... I will think back to all that life has given me. But today is just a day to say thank you. So: thank you! And tomorrow will be my own day to give something back.🙏🏻 #justthink #justsaythankyou #lifeisinyourhands #embrace #giveback 📸 @angelo_lair_photography

A post shared by Diana Langes (@dianalanges) on Mar 27, 2019 at 1:08am PDT