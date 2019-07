BOGOSAVAC PRED REVANŠ SA MOLDEOM: Biće teško, Norvežani su ozbiljna ekipa!

U prvom susretu u Norveškoj nije bilo pobednika (0:0), te se može reći da oba tima imaju aktivan rezultat pred meč na Banovom brdu. Molde je bio veliki favorit pred ovaj dvomeč, sada je situacija svakako drugačija. Koliki podvig je ostvario Čukarički na severu Evrope, najbolje govori podatak da Molde poslednji put nije postigao gol na svom terenu još 29. aprila prošle godine u porazu od Oda (0:1)!

- U Norveškoj smo pre svega delovali kao kolektiv i to je naše najjače oružje. Svesni smo da samo tako možemo do plasmana u narednu rundu. Znamo i gde smo grešili u prvom meču, nismo počeli kako treba, bila je to posledica veštačkog terena i mladosti našeg tima. Kako je utakmica odmicala, delovali smo sve bolje. Eto, i ja u prvom poluvremenu nisam imao prostora da se ubacujem napred, Molde nas je jednostavno naterao da se branimo, dok je u nastavku bilo mnogo, mnogo bolje – podsetio je Bogosavac.

Pre meča u Moldeu Bogosavac je najavljivao da će konačni rezultat glasiti 0:0. Kakva su očekivanja pred revanš?

- Istina je da sam najavio taj rezultat pre polaska u Norvešku. Sada očekujem da ćemo proći dalje. Ako treba, neka bude ponovo 0:0, pa da dođemo i do penala.

Jeste li vežbali jedanaesterce na treninzima prethodnih dana?

- Nismo, ne razmišljamo o toj opciji.

Spremni ste da šutnete penal, ako mreže ostanu mirne i posle 120 minuta igre na Banovom brdu?

- Uvek!

Gosti bi bili u velikoj prednosti ako postignu jedan pogodak?

- Od početka sezone smo najavili da ćmo igrati na gol više, tako će biti i protiv Moldea. I ukoliko postignemo gol više od rivala, eto nas u trećoj rundi.

Koga priželjkujete u narednom kolu?

- O tome zaista ne razmišljamo. Sve je usmereno ka revanšu protiv Moldea. Uostalom, i susret Arisa i AEL-a je prilično zanimljiv, i u Solunu je kao i u Moldeu rezultat glasio 0:0.

Sada još bolje poznajete ekipu Moldea, hoće li biti lakše ili teže u revanšu?

- Čeka nas teška utakmica, vrhunska su ekipa, pokazali su to i u prvoj utakmici.

U Norveškoj tribine nisu bile pune, ali bilo je lepo igrati na stadionu „Aker“. Da li će vaša prednost biti pune tribine na stadionu na Banovom brdu?

- To je svakako naša prednost, publika će nam dati dodatnu snagu, biće naš vetar u leđa. Isto tako, odgovara nam prirodna trava, na ovom terenu treniramo, igramo većinu utakmica, sada je na gostima da se prilagođavaju. Opet, moramo da budemo maksimalno oprezni u svakom momentu – naglasio je Bogosavac.

Podsećamo da će ulaz na istočnu tribinu stadiona na Banovom brdu biti besplatan, te da će jedna osoba moći da preuzme četiri ulaznice, uz ličnu kartu. Ulaznice za zapadnu tribinu biće prodavane po ceni od 500 dinara, a bagajne stadiona radiće u utorak od 12 do 20 časova, odnosno u sredu od 17 časova do početka meča.

