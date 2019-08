BIO SAM LJUT NA SEBE ZBOG PROPUŠTENIH PRILIKA Suma: Saigrači su me hrabrili i to mi je značilo (FOTO)

"Mislim da je ovaj rezultat savršen za nas, idemo tamo i znamo da moramo da odigramo još jednu dobru utakmicu i sve će biti u redu", rekao je Suma.

Fudbaleri Partizana pobedili su sinoć na svom terenu Malatiju s 3:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Suma je bio strelac trećeg gola sa penala, ali prethodno nije iskoristio nekoliko izrazitih prilika.

"Imao sam par šansi, jednu sam iskoristio, neke nisam i bio sam ljut na sebe u tim momentima, ali saigrači su me hrabrili i to mi dosta je značilo što se na kraju i isplatilo", rekao je Suma.

Suma je odigrao dobar meč, a navijači su tokom meča u nekoliko navrata to nagradili skandiranjem njegovog imena.

"Dajem sve za tim i zato me vole, njihova podrška me motiviše da radim i treniram sve bolje", rekao je on.

Revanš utakmica igra se narednog četvrtka u Malatiji.

"Neće biti neka razlike u igri. Mislim da će oni pokušati da isprave greške iz ovog meča, ali na nama je da odigramo kao u Beogradu i da prodjemo u sledeću rundu", rekao je Suma.

