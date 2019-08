SAVI MILOŠEVIĆU JE KRUŠEVAC VAŽNIJI OD EVROPE: Evo šta trener Partizana kaže o Grobarima

"Još jedna utakmica u nizu, dolazi u teškom trenutku posle velike potrošnje protiv Malatje. Ali to je nešto na šta moramo da se naviknemo i to više ne možemo da koristimo kao opravdanje. Rekao sam igračima da je liga ako ne i bitnija od ovoga što radimo u Evropi. Moramo da imamo mobilnost kao i u Evropi, takav pristup ću tražiti i sutra", rekao je Milošević novinarima u SC Teleoptik.

Milošević je istakao da je Napredak nezgodan rival i da meč u Kruševcu mora ozbiljno da se shvati.

"Čeka nas tradicionalno jako nezgodan po nas i u Kruševcu i Beogradu i koji nam je zadavao dosta muka u prethodnom periodu. Ukoliko ovu utakmicu ne svhatimo ozbiljno imaćemo velike probleme. Ostojić sutra nečhe biti u timu zbog povrede, a verovatno ćemo odmarati Šćekića, svi ostali su u kombinaciji za igru", rekao je Milošević i osvrnuo se na ekipu Napretka, koja je takmičenje počela sa tri poraza.

"Dosta stvari su promenili, počev od trenera i nekoloiko igrača. Sto su izgubili tri utakmice ne mora ništa da žnaci, jer su sticajem okolnosti izgubili tri utakmice. Po igri su zasluzili malo više i te tri izgubljene utakmice su otežavajuća okolnost za nas, a ne olakšavajuća", rekao je Milošević koji je upitan da prokomentariše i to što se navijači polako vraćaju na stadion otkako je on šef štručnog štaba.

"Možda s mojim dolaskom, opet ću izbeći da pričam o sebi. To je tradicionalna priča, Partizanovi navijači su jako zahtevni. Mi smo sezonu završili relativno uspešno, što je donelo neko interesovanje. Pa smo relativno dobro počeli sezonu, pa je publika stidljivo počela da se zanima, pa smo izbacili Konas Ki, pa je onda krenulo zanimanje, pa Mačva... i tako. Ali, to je nešto što nije novo. Partizanova publika pre podrške traži neke stvari od ekipe, traži da vidi kako igrate i šta nudite. Ova, da tako kažem, euforija i ovo zanimanje publike mi je razumljivo i shvatljivo i ono će ići dok mi budemo igrali dobro ili se poboljšavali. A to je, na kraju krajeva, pošteno i dobro".

Najnovije pojačanje Takuma Asano debitovao je golom u prvih 45 minuta u dresu Partizana, a šef stručnog štaba upitan koliko je Japanac spreman za preostale mečeve.

"Bilo koji naš ili igrač sa evropskih prostora, koji dva meseca nije odigrao nijedan meč, ne bi bio u stanju da odigra ni tih 45 minuta na ovom noivou. Moramo da vodimo račcuna o tome da ćemu trebati vremena da podigne svoj takmičarski ritam, a da ne preforsisramo. Korisićemo ga sutra, ali u kojoj meri, videćemo", zaključio je Milošević.

Utakmica između Napretka i Partizana igra se sutra od 19 sati u Kruševcu.

(Tanjug, Foto: Starsport)

Kurir