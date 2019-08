OVO BI BIO FUDBALSKI SPEKTAKL I UTAKMICA VEKA: Zvezda i Dinamo na Maksimiru! Šanse su 12,5 odsto!

Crvena zvezda - Dinamo Zagreb, i to u Ligi šampiona! Moguće je i šanse za to nisu zanemarive - 12,5 odsto.



Naravno, uz preduslov da oba tima eliminišu rivale u plej-of rundi. Favoriti su i Beograđani i Zagrepčani u mečevima protiv Jang bojsa, odnosno Rozenborga.



Posle 27 godina bliži se dan kada će ponovo na teren kao rivali izaći fudbaleri Crvene zvezde i Dinama. Oba tima beleže sjajne rezultate u poslednjih nekoliko godina na evrosceni, pa je tako samo pitanje momenta kada će ih žreb usmeriti jedne na druge.

Šanse za to postoje već u ovoj sezoni, i to u grupnoj fazi Lige šampiona ili grupnoj fazi Lige Evrope! Zagrepčani su uspeli da dođu do trećeg šešira u LŠ, dok se srpski prvak nalazi u četvrtom (pod uslovom da prođu i jedni i drugi), što ih stavlja u poziciju da mogu biti rivali u elitnom evropskom takmičenju. Procentualno gledano šanse da se to desi iznose 12,5 odsto.



Postojali su izgledi, i to drastično veći, da (33%) da Zvezda i Dinamo budu rivali u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali kuglice su tada rekle drugačije. Možda je i bolje da do tih mečeva dođe u okviru grupne faze Lige šampiona. Kakav bi samo ulog imale te utakmice!

Vodeći srpski i vodeći hrvatski klub u bici za evropske milione, prestiž i zvanje najboljeg tima u regionu!

Žreb za grupnu fazu LŠ održaće se 28. avgusta u Monte Karlu.

ČINJENICE

Šta se dešavalo na Maksimiru

13. maja 1990.

navijači Zvezde ujutro doputovali vozom u Zagreb

izbila tuča s policijom

sukobi navijača Zvezde i Dinama, čak i u centru grada

oko 2.000 Delija sprovedeno na južnu tribinu stadiona Dinama

posle međusobnog vređanja, navijači Dinama uleteli na teren

utakmica prekinuta, a Bed blu bojsi krenuli ka jugu gađajući goste kamenjem i ciglama

Zvezdini navijači počeli da lome stolice i uzvraćaju, sukob trajao sat vremena

fudbaler Dinama Zvonimir Boban udario policajca Refika Ahmetovića

jake policijske snage ispraznile stadion

povređeno više policajaca i navijača obe ekipe

Rivali i ako ispadnu

MOGUĆ DUEL I U LIGI EVROPE! Ako se desi da i Dinamo i Zvezda ispadnu u plej-ofu za Ligu šampiona, opet je moguće da budu rivali, ali u grupnoj fazi Lige Evrope. Zagrepčani imaju koeficijent 29.500, što ih stavlja u šešir iznad onog u kom će biti srpski prvak. Treba očekivati ipak da Dinamo prođe Rozenborg jer ima bolji tim.

