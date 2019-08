SAVO GOVORIO O ODNOSU SA LJUDIMA IZ ZVEZDE: Evo kako je Milošević odgovorio na pitanje da li želi da vidi crveno-bele u Ligi šampiona (VIDEO)

"Neću vam mnogo biti od pomoći danas pošto smo juče igračima dali neplaniran slobodan dan zbog potrošnje u četvrtak. Odlučili smo da je bolje da odmorimo ekipu tako da ćemo posle večerašnjeg treninga znati stanje igrača. Ono što je definitivno je da Ostojić neće biti u kombinaciji. Imamo još par problemčića, videćemo kakva je situacija sa tim igračima", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Teleoptiku.

"Već smo imali jedno loše iskustvo u Kruševcu i ne smemo sebi da dozvolimo takve stvar. Bez obzira na umor, bez obzira na trenutnu situaciju, pristup mora da bude maksimalan kao što je bilo protiv Malatije", dodao je on.

Fudbaleri Partizana sutra od 19.00 dočekuju ekipu Rada u petom kolu Super lige Srbije.

"Rad nije dobro počeo sezonu i poslednjih par godina se muči u Super ligi, ali je to iskusan superligaš i uvek može da napravi problem. Uspeli su da dobiju utakmicu protiv Indjije što može da im znači za samopouzdanje. Medjutim, ovakve utakmice isključivo zavise od nas i onog što uradimo na terenu, uz svo dužno poštovanje Radu", rekao je Milošević.

Rad je juče ostao bez trenera pošto je Bogdan Korak podneo ostavku. Milošević je istakao da ga takve stvari ne raduju.

"Takve situacije su uvek neprijatne, daleko bilo da se radujem takvim stvarima. Imam mnogo prijatelja u Radu i zaista se ne radujem takvim stvarima. Do sad su uspevali da nadju načine da prežive pakao Super lige, verujem da će uspeti i ove godine", rekao je Milošević.

Partizan je u prvom meču protiv Malatije odigrao dobar meč, a potom se mučio u Kruševcu i u Tuskoj.

"Taj napadački fudbal koji mi forsiramo je nešto što je konstanta, nadam se da vi svi znate, a i navijači, da je to prosto nemoguće u svakoj utakmici. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo u periodu koji je jako osetljiv i dalje smo pod ogromnim pritiskom jer imamo takmičenje od kojeg nam u velikoj meri zavisi budućnost. Mislim da je logično da neke odluke moraju da budu u skladu sa rezultatom koji želimo, a ne sa nekom lepršavom igrom", rekao je Milošević.

"Mi smo u dvomeču sa Malatijom imali mnogo više šansi, mnogo više dobrih stvari od našeg protivnika i zasluženo smo prošli i to je ono što je najbitnije. Mi nismo slučajno prošli i nismo to uradili ružnim fudbalom. Ja ću uvek biti kritičniji, ali ovo je realno sagledavanje stvari", dodao je on.

Upitan kako naterati igrače da razmišljaju samo o Radu, a ne o Moldeu, Milošević je kratko odgovorio: "Nateraću ih".

Novinare je zanimalo i da li ga kazna Uefa ometa u radu.

"Ne mogu i time da se bavim, nemam energije", rekao je Milošević.

Milošević je naveo da veruje da će se Partizan do kraja prelaznog roka još pojačati, ali je istakao da se nikad neće žaliti.

"Ja sam rekao da se neću nikad žaliti, još nismo završili prelazni tok, očekujem da ćemo dovesti još dva-tri igrača, ali kako god da bude ja se sigurno neću žaliti. Ako sam se prihvatio nečega, moj posao je da dam maksimum", rekao je on.

Upitan da li bi više voleo dva srpska predstavnika u Ligi Evropa ili jednog u Ligi Evropa, a jednog u Ligi šampiona, Milošević je odgovorio:

"Najbitnije je da oba predstavnika budu u Evropi, treba nam koeficijent".

foto: Printskrin

Milošević je ranije već podržao Crvenu zvezdu, a potom je trener Zvezde Vladan Milojević podržao Partizan, pa su novinari upitali trenera crno-belih da li je to najava smirivanja tenzija u srpskom fudbalu.

"Ja zaista nemam šta da smirujem. I pre sam sa Vladom bio u dobrim odnosima, sa Mrkelom sam radio u Savezu, prijatelji smo, sa Terzićem sam vojeveo na terenu... Nemam nikakav problem sa njima, ne vidim zašto bih smirivao nešto. Ja ću sigurno imati korektan odnos prema njima i znam sigurno da će oni imati konkretan odnos prema nama", rekao je Milošević.

Vojvodina je dobro počela novu sezonu, a Milošević je naveo da je to dobro za srpski fudbal.

"Tamo gde je Lala (Nenad Lalatović) mora da se nešto dešava, znam njegov mentalitet. Više puta sam rekao da je Vojvodina jedan od mojih omiljenih klubova. Vojvodina uvek mora da bude u vrhu srpskog fudbalu po svemu što predstavlja. Bez obzira što su naš veliki rival, želim da Vojvodina bude u vrhu", rekao je Milošević.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir