FUCA IZ BLOKA: Igrali mali fudbal i skupili 50.000 za porodicu Spasojević

Ovom prilikom uz pomoć učesnika i prijatelja organizacije za pomoć višedetnim porodicama sakupljeno je 49.840 dinara!

"Kada smo pitali majku porodice Spasojević, koja bi im pomoć najviše značila, ona nam je tužnim glasom odgovorila da bi nova kuća bila spas za njih, s obzirom na to da stara svakog trenutka može da se sruši, ali da ona ne sanja o tome, jer je to velika investicija. Zato smo se mi danas ovde okupili, da kao i stotine puta pre toga, ostvarimo snove onima kojima je najteže, pa će uz pomoć svih nas, uskoro biti kupljena kuća u okolini Zrenjanina, tako da očekujemo da se porodica preseli u novu kuću do kraja avgusta", rekao je na početku svog izglaganja, član UO H.O. Srbi za Srbe Igor Stevanović Orelj.



Za "Fucu iz bloka", prijavilo se 16 ekipa, nakon čega je usledio žreb na kome je izabrano osam parova, pa se klasičnim sistemom eliminacija, krenulo u borbu za najbolju futsal ekipu u Nišu.

U uzbudljivom nadmetanju, koje je obilovalo prelepim potezima, atraktivnim golovima, ali iznad svega fer-pleju svih učesnika.

Pred polufinalne borbe, kada je atmosfera bila na vrhuncu, uz pesmu „Sini jarko sunce sa Kosovaˮ priređena je bakljada, koja je još jednom poslala poruku da se Nišlije ne odriču svoje autonomne pokrajine.

U borbi za treće mesto, ekipa Siti taksija, gotovo rutinski, dobila je ekipu Mančester Sitija, koja nije uspela da se oporavi od nesrećnog gubitka polufinalnog meča.

U finalu sastale su se ekipe Paviljon 4 i ekipa Miki i deca. U velikoj borbi, ekipa Miki i deca, iskoristila je loš početak ekipe Paviljon 4, kada im je za samo nekoliko minuta dala četiri gola, pa je ostatak utakmice protekao u borbi ekipe Paviljon 4 da nadoknadi veliku prednost. Ipak, na kraju nije bilo dovoljno snage za preokret, pa je ekipa Miki i deca postala prvi šampion Fuce iz bloka u Nišu!

