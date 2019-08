OGNJEN OŽEGOVIĆ UZDRMAO REGION: Dinamo je bolji od Zvezde! Ima najboljeg igrača na Balkanu (FOTO)

Ognjen Ožegović novi je napadač norveškog šampiona Rozenborga sa kojim Dinamo u sredu na Maksimiru igra prvi meč plej-ofa Lige šampiona.

Ožegović je u karijeri igrao i za Zvezdu i za Partizan, a hrvatski mediji su ga nazvali da prokomentariše šanse Dinama protiv njegovog novog kluba.

Ako Dinamo eliminiše Rozenborg, a Crvena zvezda Jang Bojse, postoji mogućnost da žreb ekipe iz Beogarad i Zagreba spoji u istu grupu. Za Ožegovića nema dileme ko bi tada bio u prednosti.

foto: Starsport©

"Dinamo. Zato što ima fantastičan napad i ta klasa prema napred mu daje prednost u odnosu na Zvezdu", rekao je Ožegović.

Otkako se bivša država raspala, među navijačima i fudbalskim fanovima na prostoru regiona stalna je rasprava ko je najbolji – Dinamo, Hajduk, Zvezda ili Partizan. Ožegović, koji je igrao za oba beogradska kluba, dao je svoje mišljenje.

"Teško mi je da izdvojim bilo koga, ali ako ćemo da gledmo rezultate poslednjih 10, 15 godina, onda Dinamo tu prednjači. Mislim da je najviše napravio u Evropi od svih klubova iz bivše Jugoslavije", kaže srpski napadač.

Dinamo ima jača imena na papiru, ali u fudbalu to ne znači ništa.

foto: Dado Đilas

"Nisam još ništa potpisao s Rozenborgom, ali blizu smo dogovora. Koliko znam, ostali su samo detalji. Rozenborg je odlična ekipa u kojoj ne iskaču pojedinci nego timski rad. Dinamo je možda jači ako se gledaju imena na papiru, ali u fudbalu to ne mora ništa da znači. Ipak, ako bih morao da izdvojim jednog igrača Rozenborga koji odskače kvalitetom, to je onda Aleksander Soderlund. Reč je o fantastičnom napadaču i mislim da će on biti najveća opasnost za Dinamo'', kaže Ožegović.

"Dinamo je fantastična ekipa. S Mislavom Oršićem sam igrao u Kini te iz prve ruke znam o kakvom se znalcu radi. Gavranović je dokazana vrednost. Dinamo je posebno moćan u napadu, ali jednog ću igrača morati da izdvojim. Dani Olmo je za mene najbolji igrač koji igra u klubovima na Balkanu i Dinamo bi strašno pogrešio ako bi ga prodao. Pratio sam ga na U-21 Euru i uverio sam se o kakvom se igraču radi", rekao je Ožegović koji smatra da u duelu Dinama i Rozenborga nema favorita.

''Mislim da su šanse 50-50. Dinamove prednosti su bolja forma, individualni kvalitet napadača i Dani Olmo, dok je Rozenborg ekipa koja ima sjajan defanzivni blok i odličnu kontru i polukontru. Takođe, velika prednost Rosenborga je domaći teren gde i puno jače ekipe od Dinama teško dolaze do bodova. Verujem da će biti izjednačeno do samog kraja i da nas čekaju dve odlične utakmice'', zaključio je Ožegović.

Kao grom iz vedog neba - Ožegović prodat Rozenburgu Ožegović je u nedelju postigao gol u pobedi protiv Rada, koji mu je po svemu sudeći bio oproštajni od Humske, pošto je već u ponedeljak potpisao ugovor sa norveškim šampionom. Detalji transfera 25-godišnjeg fudbalera iz Gradiške, koji je avgusta 2017. stigao u redove crno-belih, za sad nisu zvanično poznati, ali se spekuliše o sumi od 400.000 evra. Ožegović je karijeru počeo u Crvenoj zvezdi, a potom bio član Borca, Vojvodine, Čukaričkog, Čangčunga i Arsenala iz Tule za koji je igrao prošle sezone na pozajmici.

kurir.rs / kurir sport, Index.hr

