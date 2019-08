KOSANOVIĆ: Pobeda je Radničkom u ovom trenutku bila veoma bitna! KURIR TV

"Igrali smo veoma čvrstu utakmicu, dva tima koja su rešila da igraju fudbal i da vode pravu bitku za bodove. Nama je u ovom momentu bilo jako bitno da osvojimo tri boda, s obzirom na sva dešavanja u klubu u prethodnom periodu. Na našu sreću, uspeli smo u tome. Bili smo kvalitetni u odredjenim delovima meča. Napravili smo dosta šansi, dali dva gola, ali smo imali i periode kada smo pravili početničke greške i iz ničega omogućavali Spartaku da stvori nekoliko prilika za gol. Ali, to je sada nevažno. Važno je da smo mi uspeli da pobedimo ekipu koja ima svoju fizionomiju, koja ima kvalitet i dosta neprijatnih igrača, pogotovo četvoricu u prednjoj liniji", rekao je Kosanović posle utakmice u Nišu.

Radnički je posle preokreta pobedio Spartak sa 2:1, u šestom kolu Super lige Srbije.

"Nismo igrali igru kojoj ću ja težiti ovde u Radničkom, ali iskreno nismo to ni mogli kada su nam u veznom redu igrali jedan štoper i jedan centarfor. Dakle, bilo je nemoguće da uspostavimo balans u igri, pa smo morali da se opredelimo za nešto sasvim drugo. Igrali smo uglavnom u dubinu i to nam je i donelo inicijativu, a na kraju i trijumf. Kada su u drugom poluvremenu ušli Stojanović i Batrović, koji imaju taj osećaj za pravovremeni pas, počeli smo lako da dolazimo u šanse i uspeli smo da dođemo i do ta dva pogotka. Čestitam igračima na zalaganju i htenju, sad ćemo lakše igrati narednu utakmicu protiv Čukaričkog, a onda ćemo imati dve sedmice da se namestimo onako kako treba i da se upoznamo, mada ja posle ovog meča tačno vidim ko šta može i ko šta ne može u ovoj ekipi", kazao je Kosanović.

Trener Spartaka Vladimir Gaćinović čestitao je Kosanoviću pobedu na debitantskoj utakmici za Radnički.

"Mi smo i ovde kao pre sedam dana protiv Crvene zvezde odigrali veoma dobar meč, ali smo nažalost ponovo ostali bez bodova. I meni je zaista teško da sada motivišem ove momke da nastave u ovom ritmu. Bilo je u Nišu dobrog fudbala. Odlučili su neki detalji i ne bi bilo nezasluženo i da smo ostali neporaženi. Imali smo nekoliko sjajnih šansi, Denković je u prvom poluvremenu pogodio stativu i ko zna šta bi se dogodilo da je ta lopta ušla u gol. Žao mi je što ostajemo bez bodova, a igramo dobar fudbal, teško mi to pada, ali mi nemamo druge nego da da nastavimo u ovom ritmu", rekao je Gaćinović.

Beta

Kurir