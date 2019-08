SINIŠINA BORBA ŽIVOTA! PROVEO JE 40 DANA U SOBI 3 SA 3! Mihajlović održao obećanje pošto je suzama izmolio lekare da ga puste na utakmicu: Vratiću se za dva dana! VIDEO

Ovim rečima se Siniša Mihajlović obratio fudbalerima Bolonje koji su bili u šoku kada su ga ugledali u hotelu u Veroni gde su provodili poslednje sate uoči utakmice 1. kola prvenstva Italije.

Mihajlović je 13. jula objavio da boluje od leukemije. Već 18. jula je započeo bitku sa opakom bolešću. Tada je dao obećanje svojim igračima da će biti uz njih kada sezona počne.

Mnogi nisu verovali da će Siniša to učiniti. Pogotovo ne, kada su lekari pre nekoliko dana Siniši saopštili da je isuviše rizično da napušta bolnicu, jer lekarski rezultati nisu bili na zadovoljavajućem nivou.

Mihajlović je prvo insistirao, a zatim i plakao od besa.

Doktorima je u lice saopštio: "Obećao sam i ustaću. Znam sve. Vratiću se za dva dana!"

Doktori u bolnici u Bolonji su shvatili da ne mogu da pobede u toj utakmici, pa su pripremili Mihajlovića za izlazak. Kada je izašao iz bolnice Siniša je osetio kako mu kolena drhte jer je prethodnih 40 dana proveo u bolnici, u sobi 3 sa 3.

Međutim, pokazao je pravu snagu borca, zbog čega mu se klanjaju svi.

"Siniša Mihajlović je živeo najgorih 40 dana u svom životu, u skučenom prostoru sobe 3 sa 3. I to, među aparatima koji su zvučnim upozorenjima najavljivale hemoterapije, antibiotike i tečnosti. Prvih dana pripremio je sebe na ono što će se desiti kasnije: šišanje do glave kose koja je morala da otpadne, i koja je odmah počela da raste. Bio je to prvi znak osvete koju njegovo telo pokazuje bolesti".

