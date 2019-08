MILOJEVIĆ: Postoji pritisak pred Jang Bojs, trudićemo se

"Trudićemo se. Naravno da postoji pritisak, ali morate da se nosite s njim ako želite da budete na ovom nivou. Dobro smo se spremili i od igrača ću tražiti da igraju kako umeju, da bude praznik fudbala i sporta. Ne sumnjam u lep ambijent i da ćemo svi uživati", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će sutra od 21.00 igrati protiv Jang Bojsa revanš baraža za Ligu šampiona.

"Ne bi trebalo posebno da se priča o važnosti utakmice. Protivnik je ozbiljan, dobar u svim segmentima. Imamo veliko poštovanje prema Jang Bojsu, to su zaslužili kao klub, svojim igrama. Na mojim igračima je da se dobro spreme i budu koncentrisani", kazao je Milojević.

Trener crveno-belih je naveo da "mirno spava" i da ne vidi nikakav razlog da tako ne bude, upitan za to što je nekadašnji trener Jang Bojsa Adolf Hiter radio i u Salcburgu koji je Zvezda prošle sezone eliminisala, a i nekoliko puta su saradjivali.

Upitan je koliko znači iskustvo igranja ovakvih utakmicua iz prošle i pretprošle sezone.

"Svakom novom evropskom utakmicom stičete samopouzdanje, ali nijedna nije ista. nadam se da imamo više iskustva nego što smo imali pre. Imam mnogo poverenja u svoje igrače, svi oni su već igrali ovakve utakmice i nadam se da nećemo imati problema", odgovorio je trener Zvezde.

Milojević je zahvalio Fudbalskom savezu Srbije zbog toga što je izašao u susret klubu i odložio utakmicu Super lige za vikend.

"Znači nam mnogo jer smo imali celu ekipu na okupu, da povredjene ne moramo da izlažemo dodatnim rizicima", rekao je Milojević.

On je od kada je preuzeo Zvezdu igrao do sada 11 kvalifikacionih dvomeča, a do sada nije poražen na stadionu "Rajko Mitić".

O tome je rekao: "Ne znam koliko to utiče. Mene zanima samo sutrašnja utakmica, a ostalo je samo statistika, ništa više".

Milojević je rekao da očekuje najjači mogući sastav Jang Bojsa.

"Da li će igrati Gijom Oro ili ne, stvarno ne mogu da znam. Radi se o izvrsnom igraču. Ali, nije samo on, Jang Bojs ih ima mnogo fenomenalnih. Razmišljam o svojoj ekipi i kakvi ćemo mi da budemo, bez da zanemarujemo igrače Jang Bojsa. Na njih ne mogu da utičem", rekao je Milojević.

Po njegovom mišljenju, razlika u veličini terena neće biti mnogo veća prednost za Zvezdu i ponovio je da očekuje drugačiju utakmicu nego što je to bilo prošle nedelje u Bernu.

Tanjug

