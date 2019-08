BEOGRAD POD ZVEZDICAMA LIGE ŠAMPIONA: Crvena zvezda na krilima Delija traži prolaz u elitno takmičenje

Osvanuo je dan D za celu zvezdašku javnost! Sve što je do sada urađeno u kvalifikacijama za Ligu šampiona staje u večerašnju (21.00) bitku sa Jang bojsom. Marakana će biti dupke puna za revanš sa Švajcarcima i, dok vernim navijačima crveno-belih srce ubrzano kuca, trener Vladan Milojević poručuje: „Mi smo spremni, mirno spavajte.“

- O važnosti utakmice nemam šta posebno da pričam. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika koji zaslužuje veliko poštovanje kao šampion svoje zemlje. Odigrali smo prvo poluvreme, a sada nas čekaju pune tribine našeg stadiona i mnogo mi je drago zbog toga - rekao je šef stručnog štaba kluba iz Ljutice Bogdana i dodao:

- Možete mirno da spavate. Ne vidim razlog zašto ne bismo mirno spavali. Radili smo vredno i dobro, tako da spremni dočekujemo ovu utakmicu. Znamo da postoji pritisak, ali mi smo sportisti i umemo da se nosimo sa tim. Nadam se da ćemo odigrati kako treba i da ćemo svi uživati u ovom meču, pa da bude praznik srpskog fudbala. Ovakav ambijent je nešto normalno za utakmicu poput ove, ali to ne sme i neće uticati na nas. Moji igrači su koncentrisani samo na utakmicu i, kao što sam rekao, pritisak je normalan za sportiste - istakao je Milojević i dodao:

- Očekivano je da dođu u najjačem sastavu, ali ne mogu da znam ko će igrati. Oro je sjajan igrač, ali ne samo on. Jang bojs ima mnogo odličnih igrača. Mene, ipak, zanima kako ćemo mi izgledati. Ne zanemarujem njih, ali na te stvari ne mogu da utičem - zaključio je Milojević.



Prvi meč između Jang bojsa i Crvene zvezde igran na stadionu Švajcarska završen je remijem 2:2.

Jang bojs juče je stigao u Beograd, i to osetno pojačan. U avionu je svoje mesto imao i nekadašnji reprezentativac Srbije Miralem Sulejmani (30), koji je propustio prvi meč sa Zvezdom, ali i veći deo sezone zbog povrede. Osim Sulejmanija, u srpsku prestonicu stigao je i najbolji strelac Jang bojsa Gijom Oro, a videćemo da li će i koliko ova dvojica igrača biti u stanju da odigraju na večerašnjem susretu.

Marko Marin

VREME JE ZA GOL



Uzdanica crveno-belih Marko Marin istakao je da se Zvezda neće braniti.

- Mi smo kao ekipa potpuno spremni. Veliki je plus što igramo pred našim navijačima, što će Marakana biti puna. Ovaj tim zaslužuje da igra Ligu šampiona, od golmana, bilo to Popović ili Borjan, do napadača Krstovića ili Pavkova.

Daćemo sve od sebe da doživimo opet ono što smo doživeli prošle godine i da još jednom obradujemo navijače. Sigurno nećemo braniti. To ne želi niko od nas, od trenera Milojevića do navijača. Vreme je za gol.