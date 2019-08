OČEVIDAC NEREDA NA AUTO-PUTU: Skakali su po automobilima i razbijali prozore

Kako bi izgledala Srbije bez Delija i Grobara? Hm...

Jedno je sigurno - s njima i raj i pakao. Koliko puta nas navijači oduševe, pa bar tri puta više nas ipak razočaraju. E, takav je bio slučaj u utorak uveče, kada su Delije napravile veličanstvenu atmosferu na Marakani, a onda im Grobari napravili sačekušu na auto-putu i nekima od njih polupali automobile.

Čemu incidenti? Pitanje će zauvek ostati bez odgovora.

A jedan od očevidaca haosa na Milošu Velikom bio je i poslanik SNS Marko Parezanović iz Čačka, koji je za Kurir ispričao kako je došlo do nereda.

- Čim smo se uključili na auto-put, primetio sam znakove koji služe za preusmeravanje saobraćaja na putu i jednu grupicu mladića sa bakljama. Odmah sam znao o čemu je reč jer se veliki broj ljudi vraćao sa utakmice, a obrenovačke navijačke grupe su poznate po incidentima. Bili su maskirani u crnom, bilo mi je jasno da su u pitanju navijači. Usporio sam i uključio sva četiri migavca, nekoliko vozila me je preteklo i zaustavilo se kod barikade. U tom trenutku dvadesetak maskiranih ljudi sa bakljama i palicama ih je nasumično napalo. Bilo je bar petorica na svaki auto. Razbijali su im prozore, farove, peli se na automobile. Išli su redom, a kada su stigli do mog auta, počeo sam da bežim u rikverc, a isto je učinilo još nekoliko automobila. U toj vožnji unazad međusobno smo se iščukali. Siguran sam da je napad bio potpuno nasumičan, tačnije da ljudi koji su napadnuti možda nisu ni bili na utakmici, niti imaju bilo kakve veze sa Crvenom zvezdom. Verovatno mnogi od njih i ne navijaju za taj klub. U kolima je bilo žena i dece. To je zaista bio zastrašujući, umobolni čin - u dahu će Parezanović.

Uskoro pred sudom UHAPŠENA DVA HULIGANA!

Direktor policije Vladimir Rebić potvrdio je da su uhapšene dve osobe osumnjičene da su učestvovale u incidentu na auto-putu Miloš Veliki. Rebić je precizirao da je policija prilikom pretresa stana uhapšenih pronašla baklje, palice i druge predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. On je dodao i da je za jednim brojem osoba, koje su takođe identifikovane, raspisana potraga i da Ministarstvo unutrašnjih poslova za njima intenzivno traga: - Očekujem da će aktivnim radom policije vrlo brzo biti pronađene sve osobe koje su izvršile ovo krivično delo.

