UŽIVO, VIDEO: PARTIZAN - TSC (0:1), ŠOK u Humskoj! Gosti postigli gol posle 20 sekundi!

TOK MEČA:

13. minut - Sjajna prilika za Partizan. Centrirao je Natho, probao Ostojić sa nekih 5 metara, ali je lopta otišla preko prečke,

6. minut - Prva prilika za Partizan preko Lutovca. Posle šuta iz daljine, lopta se odbila do Lutovca koji je opalio iz okreta, ali štoper gostiju je na vreme postavio nogu i loptu prosledio korner.

1. minut - GOOOOOL! Nenad Lukić postiže gol u 20 sekundi meča. Njegov 5. gol u Superligi. Lukić pogađa negde sa linije penala od prečku, posle jedne lopte koja se odbila na penal nakon centaršuta sa desne strane.

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

Partizan: Stojković, MIletić, Ostojić, Pavlović, Urošević, Zdjelar, Natho, Lutovac, Suma, Asano, Sadik.



Klupa: Stevanović, Tošić, L. Pavlović, Šćekoić, Brežančić, Ožegović, F. Stevanović.

TSC: Filipović, Skopljak, Varga, Tomanović, Milićević, Tumbasević, Silađi, Ponjević, Antonić, Duronjić, Lukić.



Klupa: Jorgić, Branković, Rovčanin, Galić, Šinković, Pantović, Grabež.

Crno-beli u odličnom raspoloženju dočekuju ovaj susret, ali i umorni od revanš susreta kvalifikacija za Ligu Evrope sa ekipom Moldea. Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević istakao je da ga ne zanima ništa osim pobede i da nema opravdanja za drugačiji ishod:

’’Baš me briga što je težak protivnik! Tu priču sam rekao i ranije, rekao sam i vama otvoreno, a sa igračima sam se već dogovorio - meni je liga bitnija od Lige Evrope. Da, znači finansijski za stabilnost kluba, ali ovo je bitnija utakmica. Upravo zbog rezultata koje ekipa ima na početku sezone moramo da budemo obazrivi, pogotovo što ćemo imati protivnika koji neće imati šta da izgubi. Nisu njihovi rezultati samo sticaj okolnosti, kad su odigrali šest protivnika. To je samo poziv na dodatni oprez pred sutrašnju utakmicu. Bez obzira i uz dužno poštovanje TSC-u, oni nisu bolja ekipa od Moldea i sigurno nisu od Malatije, a mi smo izašli na kraj sa obe te ekipe. Mislim da je do nas ako budemo koncentrisani i odigramo na svom nivou.’’

Meč 7.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Partizana i TSC-a igra se danas, u nedelju 01.septembra 2019.godine, sa početkom u 20:00 časova

