EKSKLUZIVNO ZA KURIR LUKA JOVIĆ: Dajem pet godina života za Realov meč na Marakani

Ima 21 godinu, ali je već prošao toliko toga u karijeri... Baš jedan dobar filmski scenario. Sada je u dresu najvećeg kluba na svetu - Reala iz Madrida! I dalje ga krasi dečačka iskrenost i to se videlo u intervjuu koji je Luka Jovića dao Kuriru.



Španski mediji su vas selili iz Reala, a da niste odigrali nijednu zvaničnu utakmicu?!

- To nije imalo veze s vezom šta se pisalo. Zidan mi je sam prišao posle toga i rekao da veruje u mene i da ne idem nigde.



Vaše dodavanje petom kod gola Bejla u Viljarealu oduševilo je fudbalsku Evropu. Opišite nam tu akciju.

- Video sam da dolazi Karvahal, dobro je utrčao... Zaista lepa timska akcija koju je Bejl krunisao golom. Igrači Viljareala su stajali mnogo nisko i bilo nam je baš teško da probijemo, a opet, primili smo dva gola iz dve šuta...



Kakav je osećaj kada najbolji igrač sveta Luka Modrić mora da čeka svoju šansu s klupe jer je Zinedin Zidan vas video kao bolju ofanzivnu opciju?

- Treniram sa najboljim igračima sveta i učim od njih. Međutim, nisam došao u Real samo da bi sedeo na klupi već da bih igrao. Naravno da mi godi to, Luka je najbolji igrač na svetu, a zadesilo da je on bio na klupi u utakmici protiv Viljareala.



Čini se fali vam još samo gol u dresu „kraljevskog kluba“ jer radite mnogo korisnih stvari za ekipu na terenu?

- Slažem se potpuno! Protiv Valjadolida sam pogodio prečku, protiv Viljareala sam isto bio aktivan u igri. Ne treba ga juriti, jer ga tek tada neću postići! Vreme radi za mene, razmišljam samo da pomognem ekipi. Imao sam te malere na pripremama, ali sam uspeo da izvučem najbolje iz sebe. Sada sam mnogo bliži timu i nadam se da ću nastaviti ovako.



Dva remija u prva tri kola, ima li nervoze u klubu zbog slabijeg starta prvenstva?

- Kada sam potpisao za Real, mislio sam da je tamo nervoza non-stop, a dočekalo me je nešto potpuno suprotno. Svi žele da se pobedi, ali nema nikakvih tenzija. Treba nam malo i sreće, nismo imali sreće ni sa povredama, lopta neće u gol, pogađamo prečke i stative, krenuće sve to bolje u narednom periodu.



Zvezdaši su baš razočarani što vas ove jeseni neće gledati u Beogradu, znate to?

- Ufff, pa ja bih dao pet godina života samo da smo izvukli Zvezdu! Kad su ostale još dve ekipe, mislim se „molim te, bože, daj mi Zvezdu“. Bile su 50-50 šanse, baš šteta... Bila bi neverovatna stvar da dođem s Realom, najvećim klubom na svetu, na Marakanu, na meč Lige šampiona. Sanjam o tom meču, nadam se da će Zvezda ući sledeće godine u Ligi šampiona i da će nas onda žreb spojiti.



Ako ništa, umesto Zvezde dobili ste Radamela Falkaoa (Galatasaraj), igrača koji vam je bio uzor?

- Eto, bar neka uteha.



Menjaćete dres posle utakmice?

- Naravno, bar se nadam. Sad ću ja njemu da pustim poruku da rezervišem na vreme.



Pre toga vas očekuje veoma važan meč za reprezentaciju. Šta možemo protiv Portugala?

- Utakmica biti ili ne biti. Imali smo kiks u Ukrajini kada smo izgubili 5:0, tako da s njima ne možemo da tražimo neki bolji međusobni skor. Sada moramo da pobedimo. Igraćemo protiv 11 igrača, ne protiv Ronalda. Imaju dosta jakih individualaca.



Vidite li slabe tačke u igri defanzivaca rivala i gde je vaša šansa da prođete?

- Iskreno da vam kažem, ne znam ni da li ću igrati. Ruben Dijaz, Pepe, Fonte, nisam ni video ko je sve pozvan u državni tim, ali ko god da je tu, ne plašim se nikoga. Verujem u svoj kvalitet.



Ljudi poistovećuju Portugal s Ronaldom. To je greška, zar ne?

- Naravno! Pa nisu oni nama napravili toliko problema s njim, oni su tek kasnije izjednačili kada je Ronaldo izašao. Portugal ima sjajne igrače Atletika, Sitija...



Očekujemo da date gol Portugalu.

- Potrudiću se, nikada ne obećavam golove, već samo da ću dati svoj maksimum na terenu i učiniti sve za ekipu.

Zna ih u dušu

BAJERN I KOVAČ ĆE HTETI DA DAJU 10 GOLOVA ZVEZDI



Merodavni ste za komentar prvog meča u Ligi šampiona između Bajerna i Crvene zvezde.

- Biće baš baš teško.... Poznajem Niku, on voli da se ide uvek do kraja i ako može, da se da deset golova, on će ići da ih da. Mislim da će Zvezda pružiti dobar otpor, prošle godine su uzeli četiri boda u jako teškoj grupi!