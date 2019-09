Per mesi vi ho nascosto un segreto bellissimo forse capitato, non a caso, in un momento molto particolare della mia vita. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità, ancora una volta, di poter partecipare ad un progetto così bello. Ed essere oggi qui, è per me un onore. Detto ciò ci vedremo presto in onda su @realtimetvit con “Tienda Missione Bellezza”. Un grazie speciale anche ad @elisabettafranchi per i nostri abiti red carpet. Scarpe @louboutinworld

A post shared by Virginia Mihajlović☽ (@virgimih) on Sep 5, 2019 at 11:06am PDT