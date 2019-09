OVO MOŽE SAMO JIRGEN KLOP: Trener Liverpula prepričao najveće pijanstvo u životu! Probudio se mamuran u kamionu, pa završio u mercedesu punom kokošaka

Trener Liverpula je otkrio koje mu je bilo najveće pijanstvo u životu. Dogodilo se to kada je 2012. godine osvojio titulu prvaka Nemačke sa Borusijom Dortmund.

"Koliko sam bio pijan videlo se po intervjuima koje sam davao tog dana", uz osmeh je pričao Klop.

"Sledećeg jutra sam se probudio u kamionu u nekoj garaži, i toga se sećam, ali šta se tokom noći dešavalo, nemam pojma. Izašao sam iz kamiona i shvatio da sam u nekoj fabričkoj hali, a onda ugledao neku senku. Jako sam zazviždao i kad mi je čovek prišao, šokirao sam se, shvatio sam da je to Aki Vacke (izvršni direktor Borusije)", nastavio je Nemac ispovest.

Ni to nije bio kraj ludnici u kojoj se Klop našao.

"Izašli smo iz fabrike, a Aki je zaustavio neki mercedes. Zamolili smo čoveka da nas odbaci do nekog kafića, što je on odbio, ali kada mu je Aki dao 200 evra, pristao je. Ja sam seo pozadi, a i dalje sam bio pijan, pa mi je glava udarala u prozor. Ipak sam zaspao kad su me probudili neki čudni zvuci. Shvatio sam da je gepek tog mercedesa pun kokošaka. Mislio sam da sanjam, ali je bila istina", završio je priču Jirgen Klop.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA)

