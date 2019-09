KOLAROV KAO DŽAJA: Kapiten Srbije napreduje na večnoj listi! SVAKA ČAST SAŠA!

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov na nedavnom meču s Portugalom upisao je 85. nastup za nacionalni tim, po čemu se izjednačio s legendarnim Draganom Džajićem na večnoj listi reprezentativaca.



Do završetka izdanja ovih novina nije bilo poznato da li je Kolarov bio u timu Srbije i sinoć protiv Luksemburga, ali jedno je sigurno - do ovog meča delio je četvrto mesto s Džajom.



„Orao” već 11 godina



Kolarov je do vrednog jubileja došao u periodu od 2008. godine do danas i za to vreme bio je uglavnom standardan igrač čak kod deset selektora (Đukić, Antić, Petrović, Ćurčić, Advokat, Mihajlović, Drulović, Muslin, Krstajić i Tumbaković). Iskusni 34-godišnji levi bek Rome drži se pri vrhu na još jednoj listi. Njegova gromovita levica donela nam je 11 golova, samo dva manje od Branislava Ivanovića, koji je najefikasniji defanzivni igrač u istoriji nacionalnog tima.

foto: Printscreen



Uz taj podatak, vredno je istaći da kapiten Zenita i dalje zauzima prvo mesto po broju nastupa i sasvim sigurno se može tvrditi da će njegov rekord od 105 utakmica biti teško dostignut u naredne dve do tri godine, uzimajući u obzir najbliže pratioce i njihove godine.



Bane, Deki, Savo...



Na drugom mestu besmrtnih nalazi se Dejan Stanković sa 103, dok je Savo Milošević treći sa 102 nastupa za reprezentaciju. Od aktivnih igrača golman Vladimir Stojković zastao je na 84 utakmice a Zoran Tošić na 76. Ispod njih je Dušan Tadić sa 62, Antonio Rukavina sa 58 i Aleksandar Mitrović sa 47 nastupa.

Golovi MITAR MOŽE DA SRUŠI BOBEKA

Ako neko može da svrgne kralja svih strelaca Stjepana Bobeka s liste najvećih golgetera reprezentacije, onda je to Aleksandar Mitrović. Dugo se verovalo da će to biti Savo Milošević, ali on je zastao na koti 37, mada je na oproštajnoj utakmici protiv Bugarske uz dva gola promašio i dva penala. Tako mu je ostao nedostižan rekord od 38 golova čuvenog fudbalera Partizana, koga sada prati Mitrović, strelac 26 pogodaka za Srbiju.



Kurir / Dejan Petković

Foto: @starsport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir