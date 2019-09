CRNO-BELI ĆE IMATI SJAJNU PODRŠKU: 20.000 mališana za pobedu Partizana!

Prava publika Na utakmici protiv Alkmara tribine stadiona u Humskoj biće otvorene samo za klince do 14 godina u sklopu kazne UEFA

Dočekao je i Partizan dan kada na stadionu neće biti frakcija, teranja uprave, negativne atmosfere, pogrdnog skandiranja! Na sutrašnjem meču protiv AZ Alkmara u Humskoj biće samo deca!



Pravi i iskreni navijači Partizan (i ljubitelji fudbala) od malih nogu podržaće crno-bele u veoma važnom meču 1. kola Lige Evrope. Zbog kazne UEFA na stadion Partizana mogu samo mališani. Kako saznajemo, očekuje se da na tribinama bude blizu 20.000 malih navijača. E, to će biti najlepša moguća slika poslata sa srpskih stadiona u Evropu.

Interesovanje među klincima je veliko, pa će veliki broj škola fudbala odvesti polaznike na ovaj evrospektakl.



Što se tiče same utakmice, Partizan je bolja ekipa od Alkmara. Na papiru. Potrebno je da Stojković, Tošić, Marković i drugovi to pretoče u pobedu. Brojke o vrednosti timova su na strani Holanđana, ali čini se da to nije slika kvaliteta. AZ vredi čak 53 miliona evra, što je duplo više od Partizana.



Padali su u Beogradu i veći klubovi od Alkmara, a pošto se tim Save Miloševića nalazi u odličnoj formi, ne treba sumnjati u njegov uspeh.

Liga Evrope 1. kolo

Grupa A

APOEL - Didelanž18.55

Karabag - Sevilja18.55

Grupa B

Dinamo K. - Malme18.55

Kopenhagen - Lugano18.55

Grupa C

Hetafe - Trabzon18.55

Bazel - Krasnodar18.55

Grupa D

LASK - Rozenborg18.55

PSV - Sporting18.55

Grupa E

Ren - Seltik18.55

Kluž - Lacio18.55

Grupa F

Ajntraht - Arsenal18.55

Standard - Gimaraeš18.55

Grupa G

Porto - Jang bojs21.00

Rendžers - Fejenord21.00

Grupa H

Espanjol - Ferencvaroš21.00

Ludogorec - CSKA M. 21.00

Grupa I

Gent - St. Etjen21.00

Volfsburg - Oleksandrija21.00

Grupa J

Roma - Bašakšehir21.00

M‘gladbah - Volfsberger21.00

Grupa K

Slovan - Bešiktaš21.00

Vulvs - Braga21.00

Grupa L

Mančester j. - Astana21.00

Partizan - AZ21.00

