AS MANČESTERA ZA KURIR: Nemanja Vidić i ja razbijali smo i u igricama!

Budući da je zajedno s Nemanjom Vidićem bio deo granitne odbrane kluba sa Old Traforda, pitali smo Brauna po čemu pamti Vidića, ali da nije u vezi s fudbalom.

- Pamtim dogodovštine iz slobodnog vremena. U slobodno vreme smo često na PSP igrali igru SOCOM. Bilo nas je 16 u isto vreme, podelili bismo se u dva tima i igrali jedni protiv drugih. Ono po čemu ću ga sigurno najviše pamtiti jeste to što je Nemanja, kada bismo bili u istom timu, bio ona karika koja čvrsto povezuje celu ekipu. Naša odbrambena linija iz tog vremena i dalje ima grupu na Vocapu, pa smo i dalje u kontaktu.

Sada je u Junajtedu jedan drugi Nemanja - Matić. Šta misliš o njemu?

- Volim kako igra. Fantastičan igrač, visok, sjajno kontroliše dešavanja na terenu. Nadam se da će dobijati više vremena na terenu ove sezone nego što je dosad. Sreli smo se nekoliko puta, sjajan je momak, lepo smo proćaskali svaki put.

Pred nama je dvomeč Junajteda i Partizana u Ligi Evrope. Prognoziraj nam rezultat utakmice u Beogradu.

- Mislim da će to biti teška utakmica, ali da će Mančester junajted pobediti. Recimo sa 2:1.

Šta očekuješ od gostovanja Partizana na Old Trafordu?

- Kod kuće ćemo biti malo bolji i više kontrolisati igru. Rekao bih 2:0.

Bambi nije imao sreće

Tošić će briljirati u meču protiv Junajteda

Ves Braun pamti i jednog od lidera današnjeg Partizana, a kratko vreme u prošlosti i člana Mančester junajteda:

- Sećam se Zorana Tošića, baš dobro pamtim kad je stigao u Mančester. On stvarno nije imao sreće, videlo se odmah da je dobar igrač, ali u to vreme je na njegovom mestu, čini mi se, igrao Rajan Gigs. Možda je čak i Bekam bio tu, Ronaldo... Stvarno loš trenutak da dođe. Nadam se i verujem da će u predstojećim duelima s Mančesterom igrati briljantno. Siguran sam da se raduje tim utakmicama i da je to dobra prilika da pokaže da i dalje ume s loptom. Sećam se da sam ja, kad sam otišao iz Junajteda i igrao za Sanderlend protiv bivšeg kluba, i dalje želeo da dam najbolje od sebe.