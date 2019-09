KOSANOVIĆ: Cilj je pobediti Inđiju u gostima

Duel u Inđiji je na redovnoj konferenciji za novinare najavio šef stručnog štaba Nišlija Milorad Kosanović.

- Čeka nas veoma važna utakmica protiv tima koji je u dosadašnjem delu prvenstva pokazao da zna da igra fudbal. Njihovi rezultati su daleko slabiji od prikazane igre i to nas neće zavarati. Nama je ova utakmica jako važna posle dva vezana poraza od Čukaričkog i Vojvodine. Ovo je momenat kada moramo da se borimo za svaki bod, jer su nam bodovi i više nego potrebni, tako da u Inđiju odlazimo sa takvim željama i raspoloženjem. Na tom terenu nama ništa neće biti lako, ali moramo da se stegnemo da da meč odradimo maksimalno odgovorno. Uz sve poteškoće koje smo imali u ovom periodu neke stvari polako idu na bolje. Napredovali smo u fizičkoj pripremi, bolji smo i na planu igre - rekao je Kosanović, koji se potom osvrnuo na kadrovsku situaciju u avom timu.

- Lazar Đorđević se oporavio i biće u konkurenciji za startnu postavu. Trojica novajlija Rebin Sulaka, Dušan Pantelić i Nemanja Nikolić se iz dana u dan sve bolje uklapaju u ekipi i to je veoma bitno za nas. Povređeni su nam Saša Stojanović, Stefan Đorđević i Riota Noma, a zbog crvenog kartona neće igrati ni Stefan Mihajlović. Mogu da kažem da će protiv Inđije igrati sličan sastav kao u prošlom meču sa Vojvodinom, ali imam nekoliko dilema. Razmatram da li da Bondarenko igra zadnjeg veznog ili levog beka, jer je još rano da u vatru gurnem Nikolića, mada on zaista dobro radi i nameće se. Na krilnim pozivijama još nisam prelomio ko će otpasti od trojca Jirka-Čumić-Filip Knežević. U svakom slučaju mi u Inđiju idemo samo sa jednom ciljem, a to je pobeda koja će nam vratiti mir pred mečeve protiv Budućnosti iz Dobanovaca u Kupu i protiv Partizana u prvenstvu, kojim ćemo zaokružiti ovaj neugodan ciklus - završio je Milorad Kosanović.

Glavni sudija ovog susreta biće Novica Anđelovski.

