ORLOVI NA PROVERI PRED LITVANIJU: Prijateljska utakmica sa Paragvajem pred nastavak kvalicikacija za EP

Reprezentaciju Srbije u oktobru očekuju nove dve utakmice.

Orlovi 14. oktobra gostuju Litvaniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, dok će četiri dana ranije (10. oktobar) ugostiti selekciju Paragvaja.



- Tražili smo jačeg protivnika kao adekvatnu proveru za utakmice koje nas očekuju do kraja kvalifikacija. Verujemo da će reprezentacija Paragvaja to i biti. Naša ideja, i insistiraćemo na tome, da utakmicu sa Paragvajem odigramo u Кruševcu. Za to nam je neophodno odborenje UEFA-e i očekujemo odgovor tokom naredne sedmice - izjavio je sportski direktor FSS Vladimir Matijašević.

kurir.rs / FSS

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir