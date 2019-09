TRENER SOLSKJER TERA SRBINA: Matić besan, hoće u Italiju

Nemanja Matić poneo je kapitensku traku Mančester junajteda u utakmici protiv Astane (1:0) u Ligi Evrope. Međutim, ako je verovati pisanju italijanskih medija, Srbin će od sledećeg leta igrati u Seriji A. Za njega su ogroman interes pokazali Inter, Milan i Juventus, baš tim redom.



Ističe ugovor



Nemanja Matić ima ugovor sa klubom sa Old Traforda do kraja sezone, s tim da menadžment kluba ima opciju da saradnju produži na još godinu dana. Ako je suditi po potezima menadžera kluba Olea Gunara Solskjera, to se neće dogoditi.

Srbin mu je tek treća opcija na poziciji zadnjeg veznog, iza prve zvezde tima Pola Pogbe i mladog Skota Mektominija, koji je ponikao u omladinskim selekcijama kluba. Zato je Matić prošle nedelje izjavio da je frustriran i da će morati da potraži novi klub.



Na vezi s Italijanima



Matićevi menadžeri zbog toga su još od leta u kontaktu sa italijanskim klubovima Interom, Milanom i Juventusom. Trener nero-azura Antonio Konte odlično poznaje Srbina, s kojim je sarađivao u Čelsiju. Uz to, menadžmenti Intera i Junajteda odlično sarađuju, pošto su Italijani ovog leta sa Old Traforda doveli dva pojačanja, Romelua Lukakua i Aleksisa Sančeza.



U igri je i Milan, koji traži opciju za iskusnog zadnjeg veznog igrača.

Vrebaju šansu

JUVENTUS VOLI SLOBODNJAKE

Ljudi iz uprave Juventusa, kao proteklih godina, situaciju u vezi s kvalitetnim igračima posmatraju iz prikrajka. Klub iz Torina poznat je po dovođenju slobodnih agenata, tj. fudbalera kojima istekne ugovor. Tako su unazad nekoliko sezona doveli Kristijana Ronalda iz Reala, Emrea Džana iz Liverpula i Arona Remzija iz Arsenala.



