NE IGRAMO ZA OPSTANAK ILI EVROPU, IGRAMO ZA SINIŠU Napadač Bolonje: Mi se borimo za našeg mistera, za Mihajlovića! (FOTO)

Fudbaleri Bolonje igraju protiv Rome (danas od 15 časova) na domaćem terenu gde od februara ne znaju za poraz, dok sa druge strane Vučica u gostima ume da bude veoma nezgodna. Naime, ekipa iz Rima u prethodnih 12 kola Serije A ne zna za poraz (uključujući i finale prethodne sezone, pet pobeda i sedam remija).

Posle tri odigrane utakmice Bolonja ima dve pobede i jedan remi i nalazi se na trećem mestu tabele.

Srpski stručnjak Siniša Mihajlović se nalazi na lečenju od leukemije, ali ga to nije sprečilo da se pojavi na prve dve utakmice u sezoni, a kako me je ekipa uvek u mislima, tako je i on sam motiv fudbalerima da postignu što bolje rezultate.

"Njegova bolest nas je mnogo pogodila jer postoji velika povezanost između nas i njega. Mi volimo našeg trenera jer je toliko iskren, jasan, pošten. Mi se borimo za našeg mistera, za Mihajlovića. Nije bio zadovoljan načinom na koji smo igrali u prvom delu meča sa Brešom, morali smo da se iskupimo", istakao je Sansone.

