SERHIJU RAMOSU MUKA OD NAGRADA: Da sam to hteo, igrao bih tenis, a ne fudbal

We've got four players in the FIFA FIFPro World11! 🔝

¡Tenemos cuatro jugadores en el FIFA FIFPro World11!

🇪🇸 @SergioRamos

🇧🇷 @Marcelotwelve

🇭🇷 @LukaModric10

🇧🇪 @HazardEden_10#TheBest | #HalaMadrid | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/IFFZhRLuzb