NJEN BRAT ME JE ZAMALO UDARIO KADA SAM MU REKAO ZA NAS Dejan Stanković prvi put OTVORENO o svojoj supruzi Ani: Ona nije kao druge! Čim sam je video znao sam da je to, to!

Međutim, kao i svaki početak, ni njihov nije bio lak.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zasta verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - ispričao je Dejan Stanković za "Story"o supruzi Ani.

Za razliku od većine supruga fudbalera, Ana je retko oskudno obučena i retko je možemo videti sa puno šminke na licu. Kako i sama kaže često ona je pre svega požrtvovana majka i žena koja negu jednostavnost.

Njih dvoje imaju tri sina od kojih se dvojica ozbiljno bave sportom koji ga je proslavio.

- Sinovi su počeli da treniraju fudbal kada su iali pet-šest godina. Najvažnije je da su se zabavljali baš kao što to i sada čine. Stefan je izašao iz te priče, a Filip i Aleksandar su na dobrom fudbalskom putu - ispričao je Deki Stanković.

