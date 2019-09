MILOJEVIĆ POSLE USPEHA NA KROVU: Važna pobeda, bravo za Bena!

"Čestitao bih igračima Voždovca na ostvarenoj igri i rezultatima do sad, siguran sam da imaju dosta prostora za napredak. Sa druge strane čestitao bih svojim igračima i publici koja je došla da odgleda ovu utakmicu, zahvalio bih se još jednom na prelepom ambijentu. Mi ne treniramo i ne igramo na sintetičkoj podlozi i pohvalio bih Voždovac na stanju terena. Zadovoljstvo je bilo igrati danas. Ono što smo želeli je da odigramo dobru utakmicu, imali smo odgovor na period iza nas i ovo je izuzetno bitna pobeda. Dobro je što je utakmica došla veoma brzo, mislim da smo odigrali kvalitetno, videli ste dosta novih igrača, tako da mogu da budem zadovoljan", počeo je Milojević i nastavio:

"Ulazili smo u bespotreban rizik te smo primili pogodak, što nam se dogodilo i protiv Bajerna. Jednostavno na ovom nivou takve situacije se ne smeju događati. Posle trećeg gola je bilo dosta toga rešeno, ono što smo želeli jeste da protivniku ne dozvolimo da se razigra. Mislim da kolega Koković to veoma dobro radi, to je vizija nekih novih trendova. Kroz dobar posed i neke nove igrače mnogo toga je promenio u stilu igre Voždovca. To je veoma teško analizirati. Moram da čestitam mojim igračima, jer kada igrate protiv ovakvog tima morate da razmišljate o igri. Mislim da smo danas mnogo toga uradili".

Imao je Milojević reči hvale i za El Fardu Bena, koji se posle duže vremena našao u timu.

"Sigurno da mi je krivo i zbog ostalih momaka, zbog cele situacije, on je bitan šraf za nas, ali mi je veoma drago što je pored svega pokazao da je pravi čovek i igrač. Ben je doprineo Crvenoj zvezdi i mislim da će dati još dosta toga. Svi su danas pokazali karakter i podigli se na psihološkom planu. Okrećemo se novim obavezama i utakmici sa Mačvom u subotu", zaključio je Vladan Milojević.

(FK Crvena zvezda, Foto: Starsport)

